Chuyện gì đang xảy ra với Doãn Quốc Đam

Vai Đăng trong "Gió ngang khoảng trời xanh" khiến Doãn Quốc Đam từ một diễn viên được đánh giá cao về diễn xuất nay liên tục vấp tranh cãi.

Doãn Quốc Đam có lẽ đang trải qua giai đoạn gây bàn tán nhất kể từ khi vào nghề đến giờ. Sáng 17/10, loạt bài viết liên quan đến nam diễn viên này phủ sóng khắp các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, lần này, Doãn Quốc Đam viral trên mạng xã hội không bởi khả năng diễn xuất như trước.

Lý do nằm ở cảnh tắm của nam diễn viên trong bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh đang lên sóng. Xoay quanh đó là rất nhiều bình luận so sánh với các hình tượng “tổng tài” trong phim Trung Quốc, Hàn Quốc.

Vai diễn sóng gió nhất

Tìm kiếm từ khóa Doãn Quốc Đam trên các nền tảng mạng xã hội từ sáng 17/10, hàng loạt bài viết không mấy tích cực liên quan đến diễn viên này xuất hiện. Thực tế, từ nhiều ngày trước, đã có những bài viết, bình luận cho rằng Doãn Quốc Đam không hợp vai Đăng trong Gió ngang khoảng trời xanh, một bộ phim được làm lại từ bản gốc của Trung Quốc: 30 chưa phải là hết. Nhưng, cảnh tắm trong tập mới đây khiến những ý kiến trái chiều về nam diễn viên càng thêm gay gắt.

Cụ thể, ở tập 30 phát sóng cách đây ít ngày, Đăng nảy sinh mối quan hệ sai trái với đối tác là Linh (Lan Phương đóng). Tỉnh dậy, Đăng bàng hoàng nhận ra mình đã đi quá xa và rất hối hận. Tới đây, kịch bản có cảnh nam chính tắm dưới vòi hoa sen để thể hiện tâm trạng hối hận, day dứt.

Doãn Quốc Đam được nhận xét không phù hợp với diễn Đăng. Ảnh: FBNV.

Cảnh tắm vốn không hề lạ lẫm ở phim Việt hay bất cứ nền phim ảnh nào khác. Thế nhưng cách quay và lựa chọn góc quay của ê-kíp bị nhận xét chưa đẹp, thiếu tinh tế, để lộ nhiều nhược điểm. Không chỉ xuất hiện những lời chê, khán giả còn so sánh với những cảnh tương tự trong phim Trung Quốc, Hàn Quốc…

Trở lại với Gió ngang khoảng trời xanh, nhân vật Đăng là một giám đốc công ty truyền thông với gia đình hạnh phúc. Doãn Quốc Đam vốn diễn xuất tốt, điều này đã được anh chứng tỏ qua rất nhiều vai diễn phức tạp trước đó. Vai Đăng với Doãn Quốc Đam có lẽ không hề khó nhưng gây tranh cãi ở nhiều lý do.

Đầu tiên, ngoại hình, phong thái của Doãn Quốc Đam được nhận xét không phù hợp với vai một giám đốc thành đạt mà như khán giả hay gọi là “tổng tài”. Khi so với bản gốc, Doãn Quốc Đam chưa toát ra phong thái chững chạc, nam tính. Về vấn đề này, cũng có những khán giả bênh vực rằng Đăng đứng đầu một công ty nhưng suy cho cùng cũng là người đàn ông của gia đình bình thường, phải trải qua nhiều sóng gió để đạt được vị trí hiện tại. Do đó, việc Đăng có phần xuề xòa, bình dị cũng dễ hiểu. Về phần Doãn Quốc Đam, anh cho biết không muốn sao chép bản gốc mà tạo ra phiên bản mới, phù hợp hơn với văn hóa Việt Nam.

Bên cạnh đó, một bộ phận khán giả còn cho rằng màn kết hợp Doãn Quốc Đam - Phương Oanh chưa ăn ý như mong đợi. Cả hai vào vai vợ chồng nhưng không có mấy cảnh thân mật hay sự tình tứ, ăn ý.

Gió ngang khoảng trời xanh được làm lại từ bộ phim đình đám Trung Quốc 30 chưa phải là hết. Tất cả diễn viên trong phim chứ không riêng gì Doãn Quốc Đam đều phải chịu sự đối chiếu từ khán giả khi họ so với bản gốc. Các tuyến nhân vật của Quỳnh Kool, Việt Hoa, Tô Dũng, Denis Đặng... từng vấp tranh luận không ít.

Doãn Quốc Đam trước tranh cãi

Thời điểm VTV Awards 2024 công bố top 3 hạng mục Diễn viên nam ấn tượng, khán giả từng bất bình khi không thấy sự xuất hiện của Doãn Quốc Đam. Có khán giả thậm chí bình luận: “Dù ai đoạt giải, tôi vẫn thích Doãn Quốc Đam”. Diễn xuất của Doãn Quốc Đam trong Độc đạo phát sóng năm 2024 thực sự đã thuyết phục được số đông khán giả.

Trong vai Hồng, người đàn ông mang theo nỗi đau mất cha mẹ từ nhỏ cùng mối thù luôn đau đáu trong lòng, Doãn Quốc Đam lột tả được diễn biến tâm lý nhân vật rõ rệt, tự nhiên qua cử chỉ, ánh mắt. Hồng qua diễn xuất của Doãn Quốc Đam trưởng thành, thông minh, đáng giận nhưng cũng đáng thương. Độc đạo năm đó lập kỷ lục người xem và cũng gây sốt trên mạng xã hội.

Ngoài Hồng, Doãn Quốc Đam có sự nghiệp phim ảnh thành công, đa dạng màu sắc khiến khán giả thậm chí gọi anh là “tắc kè”. Anh để lại ấn tượng với vai Cảnh “soái ca” bề ngoài lạnh lùng nhưng nhiều lòng trắc ẩn ở Quỳnh búp bê năm 2018.

Một năm sau đó, Doãn Quốc Đam thể hiện vai Fedora có phần quái đản, bệnh hoạn trong Mê cung. Với Mến của Phố trong làng, Doãn Quốc Đam mang đến hình tượng người đàn ông thô lỗ, vũ phu, liên tục say xỉn. Còn ở Đấu trí, Doãn Quốc Đam thể hiện vai Tuấn “nháy” nhanh nhạy, thủ đoạn tinh vi, sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích…

Những năm qua, có thể nói Doãn Quốc Đam xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình, trong rất nhiều dự án phim thuộc những đề tài khác nhau, chẳng hạn Lặng yên dưới vực sâu, Người phán xử, Quỳnh búp bê, Mê cung, Sinh tử, Hồ sơ cá sấu, Hương vị tình thân, Hướng dương ngược nắng, Phố trong làng, Thương ngày nắng về… Song gây ấn tượng nhất vẫn là những vai có phần bụi bặm, gai góc, tập trung vào diễn biến tâm lý phức tạp.

Với vai Đăng ở Gió ngang khoảng trời xanh, Doãn Quốc Đam một lần nữa cho thấy sự nỗ lực thay đổi, làm mới. Song Đăng cuối cùng lại thành vai diễn "sóng gió" nhất của anh đến lúc này.