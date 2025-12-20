Anh chàng thư sinh nâng tạ 100 kg ở TP.HCM gây sốt

Bay từ Nhật Bản về TP.HCM trong 2 ngày, gần 36 tiếng không ngủ, chàng trai 22 tuổi nâng thành công tạ 100 kg khiến nhiều người bất ngờ.

Khoảnh khắc nâng tạ 100 kg của anh chàng điển trai gây sốt mạng xã hội Nhìn gương mặt thư sinh của Trần Quân, nhiều người kinh ngạc khi anh nâng thành công tạ 100 kg. Sau khi nhận thưởng 1 triệu đồng, anh quyết định làm điều ý nghĩa.

Ngày 17/12, đoạn video ghi lại khoảnh khắc một chàng trai nâng thành công mức tạ 100 kg, nhanh chóng hút triệu view trên MXH. Nhiều người bất ngờ vì anh chàng có ngoại hình trông khá thư sinh.

Người được chú ý trong clip là Trần Quân (22 tuổi), hiện sinh sống và học tập tại Tokyo, Nhật Bản. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Quân cho biết anh mới tập luyện streetlifting khoảng 1 năm. Đây là bộ môn đòi hỏi sự kết hợp giữa sức mạnh thể trọng và khả năng nâng tạ nặng.

Trước khi bước vào thử thách nâng tạ 100 kg, Quân thừa nhận anh chịu áp lực tâm lý rất lớn.

“Tôi khá lo và sợ vì thấy rất nhiều gymer chuyên nghiệp, có thân hình to gấp đôi tôi, cánh tay cũng lớn hơn nhiều nhưng vẫn không nâng được. Không ít anh em xếp hàng thử tạ rồi thất bại, điều đó khiến tôi lo lắng, thậm chí có lúc cảm thấy hơi tuyệt vọng”, chàng trai 22 tuổi nói.

Trần Quân hiện sinh sống và làm việc tại Nhật Bản.

Áp lực ấy càng lớn hơn khi trước đó, trong quá trình chuẩn bị thử thách, Quân từng không nâng nổi mức tạ 100 kg tại phòng tập. Tuy nhiên, ở thời điểm chạm tay vào cục tạ, anh thấy hoàn toàn khác.

"Tay tôi dài và to, nên nếu tay cầm của tạ nhỏ quá sẽ gây nhiều bất lợi”, anh chia sẻ.

Hiện tại, ngoài tập luyện, Quân thỉnh thoảng tham gia chụp ảnh mẫu thời trang, nhưng công việc này không mang lại thu nhập đáng kể.

Với anh, sự chú ý, lời khen về ngoại hình gần đây trên MXH đến khá bất ngờ. Tuy nhiên, chàng trai không thấy điều đó quá đặc biệt, vì sự quan tâm thường chỉ kéo dài 1-2 ngày đầu. Với anh, để có lượng người theo dõi lâu dài là không đơn giản, nên anh không quá để ý việc nổi tiếng.

Trước khi tham gia thử thách nâng tạ, Quân không ngủ suốt 36 tiếng do đi học, đi làm đến 23h rồi ra sân bay, đáp xuống TP.HCM là lập tức thử sức.

“Ngồi chờ trong cái nóng ở TP.HCM, tôi ngột ngạt, gần như sắp ngất. Thực sự rất mệt, nhưng may mắn là tôi vẫn nâng được”, chàng trai nhớ lại.

Vượt qua thử thách, Quân nhận được 1 triệu đồng tiền thưởng và dành toàn bộ số tiền này để ủng hộ đồng bào khó khăn. Nhiều bạn trẻ khi nhìn thấy hành động và tinh thần truyền cảm hứng của anh cũng học theo, dùng số tiền thưởng của mình để giúp đỡ bà con.

Chàng trai 22 tuổi cho biết trong thời gian tới, anh sẽ tiếp tục tập luyện và có kế hoạch bay về tham gia thử thách tại Hà Nội. “Mục tiêu tiếp theo của tôi là chinh phục mức tạ 150 kg tại Hà Nội”, Quân nói.