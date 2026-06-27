Ăn sai thời điểm, 5 thực phẩm này có thể làm giảm hấp thu sắt ở trẻ

Trứng, sữa hay chocolate đều giàu dinh dưỡng nhưng nếu dùng không đúng thời điểm có thể làm giảm khả năng hấp thu sắt của cơ thể.

Trứng có thể làm giảm khả năng hấp thu sắt nếu dùng sai thời điểm. Ảnh: Maginific.

Sắt là khoáng chất thiết yếu giúp cơ thể tạo hemoglobin - thành phần trong hồng cầu có nhiệm vụ vận chuyển oxy đến các cơ quan. Khi thiếu sắt, cơ thể có thể rơi vào tình trạng thiếu máu, gây mệt mỏi, da xanh xao, giảm khả năng tập trung và suy giảm miễn dịch.

Để tránh việc kết hợp sai cách, phụ huynh cần lưu ý các thực phẩm giàu sắt phổ biến bao gồm: nhóm sắt heme từ động vật (gan, thịt bò, thịt heo, thịt gà, huyết, các loại hải sản như nghêu, sò...) và nhóm sắt non-heme từ thực vật (các loại rau lá xanh đậm như rau bina, rau muống, bông cải xanh...).

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, một số thực phẩm quen thuộc có thể làm giảm khả năng hấp thu sắt nếu được sử dụng trong cùng bữa ăn.

Trứng

Trứng là thực phẩm giàu protein và nhiều dưỡng chất, nhưng lại không phải lựa chọn lý tưởng khi dùng cùng bữa ăn giàu sắt.

Theo Iron Disorders Institute, lòng đỏ trứng chứa phosvitin, đây là loại protein có khả năng liên kết với sắt trong đường tiêu hóa, khiến cơ thể khó hấp thu khoáng chất này hơn. Chỉ một quả trứng luộc cũng có thể làm giảm khả năng hấp thu sắt khoảng 28%.

Nếu trẻ đang bổ sung sắt hoặc có nguy cơ thiếu sắt, phụ huynh nên cho trẻ ăn trứng vào bữa khác thay vì kết hợp với các thực phẩm giàu sắt.

Sữa

Canxi rất cần thiết cho sự phát triển xương và răng, nhưng cũng là khoáng chất hiếm hoi được chứng minh có thể làm giảm hấp thu cả sắt heme (từ động vật) và sắt non-heme (từ thực vật).

Một ly sữa khoảng 240 ml chứa gần 300 mg canxi. Khi lượng canxi trong bữa ăn đạt khoảng 300-600 mg, khả năng hấp thu sắt có thể giảm đáng kể.

Tuy nhiên, canxi rất quan trọng đối với sự phát triển chiều cao của trẻ, vì vậy ba mẹ không nên cắt giảm sữa. Thay vào đó, hãy cho trẻ uống sữa sau bữa ăn giàu sắt khoảng 1-2 giờ để cơ thể hấp thu tốt cả hai dưỡng chất.

Các loại hạt

Hạnh nhân, óc chó, mè, đậu lăng, đậu Hà Lan hay các loại đậu khô đều là nguồn cung cấp protein, chất xơ và chất béo tốt. Thế nhưng, nhóm thực phẩm này cũng chứa phytate (axit phytic), hợp chất có khả năng liên kết với sắt trong đường ruột và làm giảm lượng sắt được hấp thu. Theo Biology Insight, phytate có thể làm giảm khả năng hấp thu sắt khoảng 50-65%.

Ngũ cốc nguyên hạt

Ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, gạo lứt hay lúa mì nguyên cám cũng chứa nhiều phytate. Vì vậy, dù có chứa sắt, lượng khoáng chất cơ thể thực sự hấp thu từ nhóm thực phẩm này thường không cao.

Nếu bữa sáng của trẻ có yến mạch hoặc ngũ cốc nguyên hạt, ba mẹ nên kết hợp thêm các loại trái cây giàu vitamin C như kiwi, cam, ổi, dâu tây hoặc ớt chuông. Vitamin C giúp chuyển sắt sang dạng dễ hấp thu hơn, từ đó cải thiện lượng sắt cơ thể nhận được.

Chocolate

Chocolate, đặc biệt là chocolate đen và bột ca cao, chứa nhiều polyphenol. Các polyphenol này liên kết với sắt non-heme trong đường tiêu hóa, khiến cơ thể hấp thu khoáng chất này kém hiệu quả hơn.

Điều này không có nghĩa trẻ cần tránh hoàn toàn chocolate. Tuy nhiên, nếu trẻ đang thiếu sắt hoặc được bác sĩ chỉ định bổ sung sắt, phụ huynh nên hạn chế cho trẻ ăn chocolate hoặc uống đồ uống chứa ca cao ngay trong hoặc sau bữa ăn giàu sắt.