Án phạt Man City có thể khiến cả Premier League rung chuyển

Bóng đá Anh có thể chao đảo khi án phạt lịch sử liên quan tới 115 cáo buộc vi phạm tài chính của Man City được công bố.

Man City chưa rõ số phận liên quan tới 115 cáo buộc.

Ban đầu, có tin phán quyết dành cho Man City được công bố vào tháng 11. Tuy nhiên, loạt trận FIFA Days vừa kết thúc mà không có bất cứ thông tin chính thức nào về việc CLB thành Manchester vô tội hay phải chịu án phạt.

Stefan Borson, cựu cố vấn tài chính của Man City, nhận định: "Có vẻ như họ không kiểm soát được tiến trình xét xử. Không có bất kỳ hạn chót nào được đặt ra, khiến tất cả đều mù mờ về thời điểm phán quyết. Trong tình huống này, bạn chỉ còn cách tiếp tục công việc, ra quyết định và vận hành CLB bình thường".

Chuyên gia tài chính bóng đá Kieran Maguire cảnh báo khả năng Man City xuống hạng Premier League là rất cao. Trả lời BBC, ông dự đoán: "Một hình phạt trừ điểm là điều gần như chắc chắn. Nếu Everton từng bị trừ 10 điểm vì vượt mức ngân sách khoảng 10-12 triệu bảng, Man City sẽ phải chịu mức phạt lớn hơn nhiều, từ 60-100 điểm, đủ để rớt hạng".

Vụ kiện kéo dài 4 năm và kết thúc phiên xét xử vào tháng 12/2024. Man City phủ nhận mọi sai phạm, nhưng bị cáo buộc không cung cấp thông tin tài chính chính xác giai đoạn 2009-2018 và không hợp tác giai đoạn 2018-2023.

Tuy nhiên, theo nhà báo David Ornstein, Man City tự tin nếu có phán quyết, hình phạt nặng nhất là phạt tiền, chứ không phải án trừ điểm hay xuống hạng. Vụ việc vẫn là tâm điểm của cả giới bóng đá quốc tế, bởi có thể tạo tiền lệ chưa từng có trong lịch sử Premier League.

Kể từ khi Abu Dhabi United Group mua lại CLB vào năm 2008, Man City giành 8 chức vô địch Premier League và 24 danh hiệu, chi hơn 2,5 tỷ euro cho chuyển nhượng.