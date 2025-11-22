Man City chọn xong người thay Guardiola

CLB chủ sân Etihad chuẩn bị cho tương lai không có thuyền trưởng người Tây Ban Nha.

Pep nhiều khả năng rời Etihad khi hợp đồng hết hạn vào hè 2027.

Manchester City đang bước vào giai đoạn quan trọng khi triều đại của Pep Guardiola nhiều khả năng khép lại vào hè 2027. Theo Fichajes, ban lãnh đạo Man City xác định được cái tên lý tưởng để kế nhiệm, đó là Vincent Kompany, huyền thoại của chính câu lạc bộ và hiện là HLV trưởng Bayern Munich.

Kompany từng là biểu tượng nơi hàng thủ Man City, góp công lớn đưa đội bóng bước lên tầm cao mới. Sau khi giải nghệ, anh chuyển sang nghiệp cầm quân và nhanh chóng gây ấn tượng mạnh.

Dù từng gặp khó khăn trong giai đoạn đầu tại Burnley, sự nghiệp của HLV người Bỉ bứt phá khi chuyển sang Bayern Munich. Tại Đức, Kompany giúp CLB chủ sân Allianz Arena chơi thứ bóng đá tấn công tốc độ, hiện đại và hiệu quả, đồng thời đưa đội trở lại vị thế dẫn đầu Bundesliga. Ở mùa này, Kompany cùng học trò thiết lập kỷ lục 16 trận thắng liên tiếp ở mọi đấu trường.

Việc kiểm soát phòng thay đồ, khả năng lãnh đạo và tư duy chiến thuật sắc bén khiến cựu sao Man City trở thành một trong những HLV trẻ đáng chú ý nhất châu Âu.

Manchester City đánh giá Kompany không chỉ phù hợp về chuyên môn mà còn mang giá trị biểu tượng. Anh hiểu rõ văn hóa CLB, triết lý phát triển và môi trường thành công mà Guardiola đã xây dựng. Điều này giúp quá trình chuyển giao trở nên mượt mà, tránh sự xáo trộn lớn khi Guardiola rời đi.

Dù hợp đồng với Bayern Munich còn hạn đến năm 2029, "The Cityzens" vẫn tin rằng một dự án bóng đá hấp dẫn cùng tình cảm đặc biệt của Kompany dành cho Etihad có thể giúp họ thuyết phục anh trở lại.