Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Man City chọn xong người thay Guardiola

  • Thứ bảy, 22/11/2025 06:32 (GMT+7)
  • 14 giờ trước

CLB chủ sân Etihad chuẩn bị cho tương lai không có thuyền trưởng người Tây Ban Nha.

Pep nhiều khả năng rời Etihad khi hợp đồng hết hạn vào hè 2027.

Manchester City đang bước vào giai đoạn quan trọng khi triều đại của Pep Guardiola nhiều khả năng khép lại vào hè 2027. Theo Fichajes, ban lãnh đạo Man City xác định được cái tên lý tưởng để kế nhiệm, đó là Vincent Kompany, huyền thoại của chính câu lạc bộ và hiện là HLV trưởng Bayern Munich.

Kompany từng là biểu tượng nơi hàng thủ Man City, góp công lớn đưa đội bóng bước lên tầm cao mới. Sau khi giải nghệ, anh chuyển sang nghiệp cầm quân và nhanh chóng gây ấn tượng mạnh.

Dù từng gặp khó khăn trong giai đoạn đầu tại Burnley, sự nghiệp của HLV người Bỉ bứt phá khi chuyển sang Bayern Munich. Tại Đức, Kompany giúp CLB chủ sân Allianz Arena chơi thứ bóng đá tấn công tốc độ, hiện đại và hiệu quả, đồng thời đưa đội trở lại vị thế dẫn đầu Bundesliga. Ở mùa này, Kompany cùng học trò thiết lập kỷ lục 16 trận thắng liên tiếp ở mọi đấu trường.

Việc kiểm soát phòng thay đồ, khả năng lãnh đạo và tư duy chiến thuật sắc bén khiến cựu sao Man City trở thành một trong những HLV trẻ đáng chú ý nhất châu Âu.

Manchester City đánh giá Kompany không chỉ phù hợp về chuyên môn mà còn mang giá trị biểu tượng. Anh hiểu rõ văn hóa CLB, triết lý phát triển và môi trường thành công mà Guardiola đã xây dựng. Điều này giúp quá trình chuyển giao trở nên mượt mà, tránh sự xáo trộn lớn khi Guardiola rời đi.

Dù hợp đồng với Bayern Munich còn hạn đến năm 2029, "The Cityzens" vẫn tin rằng một dự án bóng đá hấp dẫn cùng tình cảm đặc biệt của Kompany dành cho Etihad có thể giúp họ thuyết phục anh trở lại.

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Cầu thủ 19 tuổi từ chối Man City để vào đại học

Han Willhoft-King đưa ra quyết định táo bạo khi từ bỏ giấc mơ sân cỏ để vào Đại học Oxford.

33:1976 hôm qua

Duy Anh

Man City Pep Man City Premier League Kompany

    Đọc tiếp

    Greenwood gay bao loan hinh anh

    Greenwood gây bạo loạn

    2 giờ trước 18:35 22/11/2025

    0

    Bàn mở tỷ số của Mason Greenwood trong chiến thắng 5-1 của Marseille trước Nice thuộc vòng 13 Ligue 1 châm ngòi cho cuộc hỗn chiến trên sân Allianz Riviera rạng sáng 22/11.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý