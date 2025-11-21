Cầu thủ 19 tuổi từ chối Man City để vào đại học

Han Willhoft-King đưa ra quyết định táo bạo khi từ bỏ giấc mơ sân cỏ để vào Đại học Oxford.

Willhoft-King được Man City đánh giá cao.

Theo The Guardian, Han Willhoft-King khiến nhiều HLV đội trẻ Man City tiếc nuối khi "treo giày" ở tuổi 19 để theo đuổi ngành Luật tại Brasenose College, Đại học Oxford.

Sinh năm 2006 tại London (cha gốc Ấn Độ sinh ra ở Jakarta, mẹ gốc Trung-Mỹ), Han gia nhập học viện Tottenham từ năm 6 tuổi. Anh nhanh chóng nổi bật, được bầu chọn là "cầu thủ hay nhất lứa tuổi" vào năm 2022.

Han từng từ chối hợp đồng chuyên nghiệp với Spurs cuối mùa 2023/24, rồi chuyển sang Man City năm 2024 với vai trò tiền vệ trụ ở đội U21. Tại đây, anh được huấn luyện dưới tay HLV Yaya Toure và thậm chí lên tập với đội một dưới thời Pep Guardiola. Đây là giấc mơ của bất kỳ tài năng trẻ nào.

Han từng tập luyện bên cạnh Kevin De Bruyne, Phil Foden hay Erling Haaland. Nhưng thực tế khắc nghiệt trong những buổi tập đó khiến tài năng trẻ nhận ra nhiều điều.

Các cầu thủ trẻ như Han chỉ đóng vai "quân xanh" trong các buổi tập, phải chạy đuổi bóng không ngừng nghỉ trong 30-60 phút, giống như "những chú chó săn".

Han Willhoft-King trong màu áo đội trẻ Tottenham.

Han mô tả: "Nó không vui chút nào, đặc biệt khi bạn cố gắng pressing De Bruyne hay Foden". Thêm vào đó, chấn thương liên miên (mất 3 tháng từ tháng 9/2024 đến 1/2025) khiến tài năng trẻ này khó chen chân vào đội hình U21 Man City, đẩy anh vào vòng xoáy nghi ngờ bản thân, dẫn đến quyết định giải nghệ vào năm nay.

Han không phủ nhận tình yêu với bóng đá, bởi anh vẫn chơi cho đội bóng đại học Oxford. Nhưng anh nhận ra lối sống cầu thủ chuyên nghiệp thiếu chiều sâu: "Bạn tập luyện, về nhà và chẳng làm gì cả. Tôi luôn cảm thấy mình có thể làm nhiều hơn, đặc biệt về mặt trí tuệ", Han nhấn mạnh.

Cuộc đời cầu thủ chỉ kéo dài 10-15 năm, trong khi kiến thức thì "lâu dài hơn". Với nền tảng gia đình (cha là giảng viên triết học, mẹ là kiến trúc sư), Han dễ dàng cân bằng. Anh vừa đá bóng, vừa đạt 2 điểm A* và 1 điểm A ở kỳ thi A-Level, rồi vượt qua bài kiểm tra quốc gia để vào Oxford hè này với thời gian chuẩn bị ngắn ngủi.

Đáng chú ý, Han từng suýt được gọi vào đội U17 Indonesia (nhưng hủy vì vấn đề quốc tịch), và chơi cho tuyển U16 Anh. Nhưng dù sở hữu tiềm năng lớn, anh quyết định theo học ngành Luật tại Oxford.