Án phạt chưa từng có sau pha vào bóng ghê rợn ở giải Brazil

Hậu vệ Victor Gabriel của Internacional nhận án phạt hiếm thấy khi bị treo giò tối đa 180 ngày hoặc đến khi Gabriel Pec trở lại tập luyện sau chấn thương gãy xương chày.

Pha vào bóng gây rúng động bóng đá Brazil.

Sự việc bắt nguồn từ trận đấu giữa Internacional và Cruzeiro tại Serie A Brazil hôm 23/7. Trong một pha vào bóng sai lầm ở phút 58, Victor Gabriel bên phía Internacional khiến tiền đạo Gabriel Pec bị gãy xương chày trái.

Pec, người vừa có trận ra mắt Cruzeiro sau khi chuyển đến từ LA Galaxy, đau đớn quằn quại trên sân với máu chảy nhiều ở chân, còn Gabriel nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Ban đầu, án phạt dự kiến chỉ là treo giò 3 trận. Tuy nhiên, ngày 29/7, Tòa án Thể thao Cấp cao Brazil (STJD) cho rằng hình phạt đó không tương xứng với mức độ nghiêm trọng của chấn thương và quyết định áp dụng mức kỷ luật đặc biệt.

Theo phán quyết, Gabriel sẽ bị đình chỉ thi đấu cho đến khi Pec có thể trở lại tập luyện, nhưng không vượt quá 180 ngày. Đây là một trong những trường hợp hiếm hoi tại Brazil mà thời hạn treo giò được gắn trực tiếp với quá trình hồi phục của cầu thủ bị chấn thương.

Chân của Gabriel Pec đổ máu sau va chạm.

Pec trải qua ca phẫu thuật thành công và cho biết đang nỗ lực hồi phục để sớm trở lại sân cỏ. Trong thông điệp gửi người hâm mộ, tiền đạo của Cruzeiro khẳng định những mục tiêu và ước mơ của anh vẫn còn nguyên vẹn.

Tại phiên điều trần, Gabriel thừa nhận đây là một tai nạn đáng tiếc. Anh cho biết đã trực tiếp xin lỗi Pec, đề nghị hỗ trợ và cầu xin sự tha thứ vì không hề có ý định triệt hạ đối thủ.

Quyết định của STJD vẫn có thể bị kháng cáo. Tuy nhiên, án phạt này tạo ra cuộc tranh luận lớn tại Brazil, khi nhiều ý kiến cho rằng đây là bước đi mạnh tay nhằm răn đe những pha vào bóng nguy hiểm có thể hủy hoại sự nghiệp của cầu thủ khác.

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