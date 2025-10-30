Ấn Độ vào tầm ngắm của giới đầu tư Singapore

Định chế đầu tư toàn cầu Lighthouse Canton đặt mục tiêu phân bổ hơn 1,5 tỷ USD vào thị trường Ấn Độ trong vài năm tới, với trọng tâm là mảng tín dụng tư nhân và bất động sản.

Ấn Độ đang thu hút mạnh mẽ dòng vốn tín dụng tư nhân từ Singapore và Trung Đông. Ảnh: Reuters.

Ông Sanket Sinha, Giám đốc điều hành kiêm Tổng giám đốc mảng quản lý tài sản toàn cầu của Lighthouse Canton cho biết công ty dự kiến phân bổ hơn 1 tỷ USD vào tín dụng tư nhân và khoảng 500 triệu USD vào bất động sản trong vòng 3-4 năm tới, theo Reuters.

"Trong lĩnh vực đầu tư thay thế, bao gồm cổ phần tư nhân trong bất động sản và tín dụng tư nhân, Ấn Độ sẽ là một trong những điểm đến chiến lược hàng đầu của chúng tôi", ông Sinha nhấn mạnh.

Tính đến nay, Lighthouse Canton đã đầu tư hơn 350 triệu USD vào các tài sản thay thế tại Ấn Độ và đang quản lý danh mục 1,2 triệu ft2 (khoảng 0,1 triệu m2) bất động sản phục vụ khoa học đời sống, bao gồm phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển (R&D) tại thành phố Hyderabad.

Công ty hiện điều hành quỹ tín dụng tăng trưởng Ấn Độ và Đông Nam Á, hướng đến các doanh nghiệp ở giai đoạn tăng trưởng vừa và cao, cùng quỹ đầu tư mạo hiểm giai đoạn sớm tập trung vào Ấn Độ. Trên phạm vi toàn cầu, Lighthouse Canton đang quản lý và tư vấn khoảng 4 tỷ USD tài sản.

Ông Pranob Gupta, Giám đốc điều hành phụ trách mảng đầu tư thay thế tại Ấn Độ cho biết công ty dự kiến ra mắt quỹ tín dụng tư nhân mới vào tháng 1/2026, với mục tiêu huy động 10.000-15.000 crore rupee (tương đương 113- 171 triệu USD ).

"Đối với quỹ tín dụng tư nhân, chúng tôi sẽ tập trung vào doanh nghiệp có hoạt động xuyên biên giới, tài trợ cho thương vụ mua lại, đầu tư tái cấu trúc, hoặc công ty hoạt động nhẹ về tài sản nhưng có dòng tiền ổn định như các doanh nghiệp công nghệ thông tin hoặc SaaS", ông Gupta nói.

Theo báo cáo của EY, các quỹ quốc tế đã chiếm gần 55% tổng dòng vốn đổ vào thị trường tín dụng tư nhân Ấn Độ trong 3 năm qua, khi nhiều doanh nghiệp tìm kiếm nguồn tài chính thay thế để phục vụ các thương vụ mua bán, chia cổ tức và huy động vốn cho nhà sáng lập - những lĩnh vực mà ngân hàng truyền thống ít tham gia.

Thị trường tín dụng tư nhân của Ấn Độ vẫn đang trong giai đoạn đầu phát triển, với quy mô tài sản quản lý khoảng 25- 30 tỷ USD tính đến tháng 3 năm nay, tương đương 0,6% GDP Ấn Độ và 1,2% tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp, theo S&P Global.

Ông Gupta nhận định phân khúc doanh nghiệp tầm trung với quy mô khoản vay 10- 50 triệu USD đang là khu vực tiềm năng nhất cho các thương vụ đầu tư tín dụng.

Lighthouse Canton hiện có 7 văn phòng tại Ấn Độ và đang xem xét mở rộng thêm ở Bengaluru và Mumbai, 2 trung tâm tài chính công nghệ lớn của nước này. "Chúng tôi xem Ấn Độ là một trong những điểm đến đầu tư lớn nhất của Lighthouse Canton trong thập kỷ tới", ông Sinha chia sẻ.