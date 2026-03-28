Ấn Độ lên kế hoạch chuyển sang xăng E25

Sau xăng E20, chính phủ Ấn Độ muốn nâng nồng độ lên thành xăng E25 trong tương lai, nhưng có vẻ kế hoạch không được nhiều nhà sản xuất ôtô ủng hộ.

Trong bối cảnh xăng E20 chuẩn bị trở thành quy chuẩn bắt buộc trên toàn Ấn Độ vào ngày 1/4 tới, Chính phủ Ấn Độ đã bắt đầu thảo luận với các nhà sản xuất ôtô về việc tiến thêm một bước nữa là nâng tỷ lệ pha trộn ethanol lên 25% (E25).

Động thái này nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào dầu thô nhập khẩu (vốn chiếm 85% nhu cầu trong nước) giữa lúc khủng hoảng tại Tây Á đang đẩy giá năng lượng toàn cầu lên cao.

Tuy nhiên, đề xuất này đang vấp phải sự phản ứng thận trọng, thậm chí là lo ngại từ phía ngành công nghiệp ôtô. Trong các cuộc họp gần đây với Bộ Công nghiệp nặng, đại diện các hãng xe đã nêu lên hàng loạt rủi ro về kỹ thuật và pháp lý,

Đầu tiên là về thách thức tiêu chuẩn khí thải. Hầu hết xe mới hiện nay tại Ấn Độ được điều chỉnh để chạy xăng E20. Nếu nhiên liệu chuyển sang E25, đặc tính cháy trong động cơ sẽ thay đổi. Các hãng xe lo ngại rằng ôtô có thể trượt các bài kiểm tra khí thải thực tế (In-service Conformity) dù không có lỗi sản xuất, chỉ vì thành phần nhiên liệu thay đổi.

Các hãng xe tại Ấn Độ bày tỏ lo ngại bởi xăng E25 có nồng độ ethanol cao. Ảnh: Reuters.

Ethanol có tính ăn mòn cao hơn xăng. Việc ép động cơ chạy với tỷ lệ ethanol cao hơn thiết kế có thể gây mòn các chi tiết cao su, nhựa và kim loại trong hệ thống nhiên liệu.

Thực tế từ việc triển khai E20 cho thấy nhiều chủ xe đã phàn nàn về tình trạng giảm định mức tiêu hao nhiên liệu (mileage) và khó nổ máy khi trời lạnh. Các hãng xe không muốn là bên phải đứng ra giải thích cho khách hàng về việc xe tốn xăng hơn hay phải đi bảo dưỡng thường xuyên hơn.

Trong khi Chính phủ đang thúc đẩy các dòng xe chạy nhiên liệu linh hoạt (Flex-fuel) có thể chạy từ E85 đến E100, các hãng xe cho rằng chi phí công nghệ cho loại xe này hiện quá đắt đỏ, khiến chúng khó tiếp cận số đông.

Ngành công nghiệp ôtô đang kêu gọi Chính phủ thực hiện các nghiên cứu khoa học quy mô lớn và đánh giá tác động kỹ lưỡng trên các dòng xe cũ trước khi chính thức áp dụng E25.

Bởi theo các hãng xe tại Ấn Độ, việc ép buộc một tỷ lệ pha trộn cao hơn khi động cơ chưa sẵn sàng có thể tạo ra gánh nặng bảo trì khổng lồ cho hàng triệu phương tiện đang lưu thông.