Tòa án tại Ấn Độ đã ra lệnh điều tra vụ việc các thư viện công ở bang Tamil Nadu, miền nam nước này, mua hàng trăm cuốn sách bị nghi ngờ là sản phẩm do AI tạo ra.

Minh họa. Ảnh: Pexels.

Theo BBC, sự việc gây tranh cãi bắt đầu sau khi tiểu thuyết gia người Tamil, Perumal Murugan, bày tỏ lo ngại về những cuốn sách đáng ngờ chứa thông tin sai lệch tại một thư viện mới mở ở thành phố Coimbatore.

Bùng nổ bê bối sách AI trên mạng xã hội

Trong một bài viết đăng ngày 6/11 trên nền tảng trực tuyến Sindhai với tiêu đề Arivulagathil Periya Oozhal (tạm dịch: Vụ bê bối lớn tại Periyar Arivulagam), ông Murugan cho biết nhiều cuốn sách bị đặt nghi vấn về tính chính xác của thông tin và các tuyên bố lịch sử đáng ngờ. Ông cũng đặt nghi vấn về năng lực của các nhà xuất bản và tác giả, đồng thời nêu khả năng một số ấn phẩm được tạo ra bởi AI.

Trong bài viết của mình, ông Murugan chỉ ra gần 1.800 cuốn sách của nhà xuất bản Agal Vilakku và hơn 100 cuốn của nhà xuất bản Phoenix. Ví dụ cuốn Democracy and People's Rights in the Contemporary World do nhà xuất bản Phoenix ấn hành có ghi tên nhà kinh tế học Jean Dreze là tác giả, mặc dù ông này cho biết mình chưa từng viết tác phẩm nào như vậy.

Thư viện Periyar Arivulagam, nơi nổ ra bê bối mua lậu sách AI. Ảnh: Southbound Review.

Những cuốn sách này được đặt tại Periyar Arivulagam, thư viện được xây dựng với chi phí khoảng 3 tỷ rupee (tương đương 34 triệu USD ) và mới được khánh thành vào tháng 2/2026 tại Coimbatore.

Đáng lo ngại hơn, vụ việc không dừng ở Coimbatore. Theo tờ The New Indian Express, vào ngày 8/11, hai học giả nghiên cứu về văn hóa Tamil là Sathishkumar S và Premkumar R đã cáo buộc hàng trăm cuốn sách do Phoenix xuất bản năm 2023 và được đưa tới thư viện Kalaignar tại Madurai cũng có những điểm bất thường về mã số sách quốc tế (ISBN), thông tin tác giả và giá cả.

Những diễn biến này đã khiến nhiều nhà văn, học giả và nhà xuất bản đặt dấu hỏi về quy trình tuyển chọn sách. Hơn 160 nhà văn, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ và nhà xuất bản đã cùng ký tên vào một tuyên bố chung, yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra độc lập, công khai các hồ sơ mua sách, đồng thời thực hiện kiểm toán toàn bộ các bộ sưu tập sách tại các thư viện trên khắp bang Tamil Nadu, theo tờ Business Standard.

Quy trình mua sách cho thư viện công Ấn Độ?

Tòa án cấp cao Madras đã chỉ đạo cơ quan chống tham nhũng của bang Tamil Nadu tiến hành điều tra các thương vụ mua sách.

Trong diễn biến mới nhất, một báo cáo được lập vào ngày 15/11 đã nêu tên chủ biên R. Mohan, đồng thời cáo buộc một số công chức (chưa xác định danh tính) cùng các cá nhân khác đã thông đồng với nhau.

Theo Tổng cục giám sát và chống tham nhũng (DVAC) bang Tamil Nadu, nhiều cuốn sách không được các chuyên gia thẩm định đã lọt vào danh mục mua sắm của chính quyền và được chi trả bằng ngân sách công.

Vụ việc đã trở thành đề tài nóng của giới báo chí. Ảnh: FB.

Theo tờ The Indian Express, hồ sơ ghi nhận các khoản thanh toán lên tới 17,4 triệu rupee cho hai nhà xuất bản Agal Vilakku và Phoenix để cung cấp sách cho các thư viện công cộng. Cũng trong ngày hôm đó, cơ quan chức năng đã niêm phong 1.063 đầu sách tại 162 thư viện ở thành phố Chennai.

Theo quy định thông thường, khi các thư viện muốn mua sách, các chuyên gia sẽ đề xuất danh sách, sau đó được trình lên các ủy ban chuyên trách để xem xét. Trong khi cơ quan đề xuất đưa ra danh mục khoảng 26.000 đầu sách thì một đơn vị khác được cho là đã tự ý bổ sung thêm các đầu sách không nằm trong danh mục đề xuất ban đầu.

Các đầu sách bổ sung này được cho là không được ghi lại trong hồ sơ chính thức, điều dấy lên nghi vấn về việc làm thế nào chúng có thể lọt vào quy trình tuyển chọn mà không có sự phê duyệt hợp lệ.

Báo cáo điều tra cũng cáo buộc Chính sách mua sách Minh bạch năm 2024 của Ấn Độ đã không được tuân thủ. Chính sách này quy định mọi đầu sách phải có mã ISBN và trải qua quá trình đánh giá bởi các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan.

Leo thang tranh cãi

DVAC hiện xác định được hai đơn vị xuất bản vi phạm là Agal Vilakku và Phoenix, đều do chủ biên R. Mohan điều hành từ cùng một địa chỉ.

Theo điều tra ban đầu, Mohan đã đăng ký 2.339 đầu sách dưới tên Akal Vizhakku và 99 đầu sách khác dưới tên Phoenix. Các ấn phẩm này được cho là được tạo ra bằng cách sử dụng thông tin thu thập từ các trang web và ứng dụng trực tuyến, bao gồm cả ChatGPT, sau đó được xuất bản dưới tên tác giả không có thật.

Vào tháng 2/2026, các đơn đặt hàng đã được thực hiện với 1.857 đầu sách do hai nhà xuất bản này cung cấp. Hai đơn vị này đã nhận tổng cộng khoảng 17,4 triệu Rupee để cung cấp sách cho các thư viện công cộng trên khắp bang Tamil Nadu.

Theo một bản tin của tờ The Hindu, Bộ trưởng Giáo dục Rajmohan cùng Thủ hiến Vijay đã đổ lỗi cho chính quyền tiền nhiệm do đảng DMK lãnh đạo. Họ cáo buộc rằng các đơn đặt hàng với số lượng lớn đầy nghi vấn như vậy đã được khởi xướng ngay trong nhiệm kỳ của chính quyền cũ.

Đảng DMK đã bác bỏ các cáo buộc, chỉ ra rằng ngày ghi nhận sách được chuyển đến và ngày đóng dấu trên một số ấn phẩm bị đặt nghi vấn lại rơi vào khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8/2026, tức là thời điểm đảng TVK đã lên nắm quyền.

Quá trình điều tra đang tiếp tục và hiện chưa rõ vụ bê bối này có thể leo thang đến đâu.