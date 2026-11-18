Căng thẳng kéo dài làm rối loạn hoạt động miễn dịch, tiêu hóa, giấc ngủ và khả năng chịu đau của cơ thể.

Người hay "overthinking" trải qua đau đớn về thể lý nhiều hơn người bình thường. Ảnh: Pexels.

Một nghịch lý sinh học đáng chú ý là dù cortisol có tác dụng chống viêm, nhưng căng thẳng mạn tính lại khiến các tế bào miễn dịch trở nên kháng hormone này, dẫn đến tình trạng viêm hệ thống mạn tính mức độ thấp.

Lúc này, cơ thể sản xuất quá mức các cytokine gây viêm, các chất này có thể vượt qua hàng rào máu não để gây ra “biểu hiện ốm đau” bao gồm mệt mỏi, chán ăn và thu mình - những biểu hiện trùng khớp với triệu chứng trầm cảm. Như vậy, viêm nhiễm không chỉ là hậu quả mà còn có thể là nguyên nhân góp phần gây ra các rối loạn tâm thần.

Trục Não - Ruột cũng là một kênh giao tiếp quan trọng khác, kết nối sức khỏe tinh thần với hệ tiêu hóa qua dây thần kinh phế vị, hệ nội tiết và miễn dịch. Khoảng 90% serotonin, là chất điều chỉnh tâm trạng chủ chốt, được sản xuất tại ruột.

Căng thẳng mạn tính làm thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột, ức chế lợi khuẩn và tạo điều kiện cho vi khuẩn gây bệnh phát triển, từ đó làm giảm sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh và góp phần vào cơ chế gây lo âu, trầm cảm.

Hơn nữa, stress còn làm tăng tính thấm của niêm mạc ruột (hội chứng rò rỉ ruột), cho phép các nội độc tố xâm nhập vào máu và kích hoạt phản ứng viêm toàn thân.

Các rối loạn chức năng tiêu hóa như hội chứng ruột kích thích (IBS) thường liên quan mật thiết đến lo âu và trầm cảm, do sự nhạy cảm hóa của các đường dẫn truyền thần kinh dưới tác động của áp lực tâm lý.

Sức khỏe tinh thần còn ảnh hưởng sâu sắc đến thể chất thông qua giấc ngủ và ngưỡng chịu đau. Trầm cảm và lo âu làm thay đổi cấu trúc giấc ngủ, khiến bệnh nhân đi vào giai đoạn REM (ngủ mơ) quá nhanh nhưng lại bị cắt giảm đáng kể giấc ngủ sâu (SWS) - giai đoạn quan trọng nhất để cơ thể sửa chữa mô và củng cố miễn dịch.

Sự thiếu hụt giấc ngủ phục hồi này tạo ra một vòng luẩn quẩn: mất ngủ làm tăng cortisol, và cortisol cao lại khiến giấc ngủ trở nên tồi tệ hơn vào đêm hôm sau.

Trong vấn đề đau mạn tính, trầm cảm làm suy giảm nồng độ serotonin và norepinephrine tại tủy sống, vốn là những chất đóng vai trò cổng kiểm soát ức chế tín hiệu đau.

Khi các chất này bị thiếu hụt, ngưỡng chịu đau giảm xuống, khiến bệnh nhân cảm thấy đau nhức cơ thể mơ hồ ngay cả khi không có tổn thương thực thể rõ ràng.

Bên cạnh các cơ chế sinh học trực tiếp, sức khỏe tinh thần còn tác động gián tiếp đến thể chất thông qua việc định hình lối sống. Những người mắc rối loạn tâm thần thường mất động lực vận động, dẫn đến hành vi tĩnh tại và tăng nguy cơ béo phì, tim mạch.

Họ cũng có xu hướng tìm đến thực phẩm nhiều đường, béo để “tự an ủi” hoặc sử dụng thuốc lá, rượu bia như một biện pháp tự điều trị lo âu, từ đó gây ra các bệnh lý về phổi, gan và ung thư.

Đặc biệt, sự suy giảm trí nhớ và cảm giác tuyệt vọng do tâm bệnh gây ra thường dẫn đến việc bệnh nhân bỏ điều trị hoặc không tuân thủ các chỉ định y khoa, làm cho các bệnh lý nền tiến triển nặng hơn và tăng tỷ lệ tử vong sớm.