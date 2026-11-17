Theo Y học cổ truyền, điều tiết ham muốn và nuôi dưỡng sự gắn kết tinh thần là một phần quan trọng của phép dưỡng sinh khi về già.

Khi cơ thể già đi, gắn kết tinh thần là phép dưỡng sinh quan trọng trong đời sống hôn nhân. Ảnh: Vecteezy.

Thuật dưỡng sinh của Y học cổ truyền (YHCT) nhấn mạnh việc thuận theo đạo tự nhiên, tức là điều chỉnh cho thân và tâm thuận theo chứ không chống lại quy luật của tự nhiên.

Mặc dù YHCT vốn nổi tiếng với những bài thuốc bổ Thận, tráng dương, tăng cường sinh lực nhằm phục vụ cho đời sống tình dục, nhưng YHCT không mang tư tưởng “cải lão hoàn đồng”, không nhằm mục đích duy trì kéo dài đời sống tình dục một cách tối đa.

Tư tưởng đúng đắn của phép Dưỡng sinh đó chính là sự bảo tồn tinh khí sao cho cân bằng với nhu cầu tình dục. Khi lão hóa đến cũng là lúc hoạt động tình dục giảm sút, cần thích nghi với sự giảm sút này mới là thuận tự nhiên.

Thiền sư Tuệ Tĩnh đặc biệt nhấn mạnh yếu tố “thanh tâm quả dục”. “Thanh tâm” nghĩa là làm cho tâm trong sạch, “quả dục” nghĩa là ít ham muốn. Tuệ Tĩnh là một thiền sư, do đó ông nhấn mạnh đến yếu tố làm sạch tâm trí và đoạn trừ ham muốn thể xác.

Nếu đặt trên hệ quy chiếu của một người bình thường, chúng ta cần hiểu rằng đời sống tình dục luôn cần sự phối hợp giữa thân và tâm - chỉ khi tâm thanh tịnh thì đời sống tình dục mới giảm thiểu, mới có thể “bế tinh”. Còn nếu bạn vốn có nhu cầu tình dục cao, việc cắt giảm tình dục là một việc mang tính ức chế, không thuận theo quy luật tự nhiên của cơ thể.

Do đó, điểm mấu chốt trong việc có đời sống tình dục lành mạnh đó chính là điều tiết sao cho phù hợp về thể xác lẫn tinh thần. Mặc dù Thiền sư Tuệ Tĩnh đã nêu lên tôn chỉ “bế tinh”, song không nên hiểu cực đoan là kiêng khem tình dục, mà chỉ là dinh dưỡng tốt, rèn luyện và áp dụng lối sống khoa học, nhằm bảo tồn tinh huyết.

Đời sống vợ chồng không chỉ đơn thuần là quan hệ về mặt thể xác mà còn đặc biệt quan trọng ở đời sống tinh thần. Khi còn trẻ tuổi, việc quan hệ về mặt thể xác có vai trò quan trọng. Nhưng đến khi lớn tuổi, các tạng phủ đều suy kiệt, nhu cầu của cơ thể đã giảm sút, đời sống vợ chồng chủ yếu gắn kết về mặt tinh thần.

Càng về lớn tuổi, để thuận theo quy luật tự nhiên, cơ thể cần giảm thiểu cho đến không còn quan hệ về mặt thể xác, tuy vậy đời sống vợ chồng về mặt tinh thần vẫn còn đầy đủ. Để thực hiện được điều này, ngay từ thực tại, chúng ta cần rèn luyện một đời sống tình cảm và tình dục lành mạnh, cân bằng về mặt thể xác lẫn tinh thần.

Việc quá ham muốn tình dục gây ra những tổn hại gì trong quá trình lão hóa? Nội Kinh nói riêng và YHCT nói chung đã đề cập rất nhiều đến vấn đề này.

Đây là một trong những nguyên nhân gây bệnh rất đáng lưu tâm, gọi là “phòng dục quá độ”. Việc phòng dục quá độ sẽ gây ra tinh huyết suy kiệt. Tinh huyết là vật chất nuôi dưỡng và tạo hình cho mọi cơ quan tạng phủ, do đó khi tinh huyết suy kiệt cũng đồng nghĩa tạng phủ trực tiếp bị tổn hại.