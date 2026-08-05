Khu chợ sách cuối tuần độc đáo ở Delhi, Ấn Độ

Cứ mỗi Chủ nhật, chợ sách gần Delhi lại trở nên nhộn nhịp. Đây là một điểm đến sôi động dành cho sách cũ, những ấn phẩm quý hiếm và cả niềm hoài niệm về văn chương.

Ảnh: New Indian Express.

Theo thông tin từ Arab News, trong suốt một thời gian dài, chợ sách tọa lạc tại khu Daryaganj, một khu thương mại lâu đời ở Shahjahanabad (kinh đô của các triều đại Mughal vào thế kỷ 17). Đây cũng là nơi các nhà xuất bản bắt đầu tập trung hoạt động sau khi Ấn Độ giành độc lập từ Anh.

Khu chợ sách lịch sử

Vài năm sau đó, nhu cầu về sách giá rẻ gia tăng khi các khuôn viên đại học được mở rộng vào những năm 1950 và 1960. Các tiểu thương bắt đầu tìm đến khu vực này để bán sách cũ và tạo nên khung cảnh nhộn nhịp vào mỗi Chủ nhật.

Khu chợ vẫn được biết đến với tên gọi "Daryaganj Sunday Patri" (Chợ vỉa hè Daryaganj) ngay cả sau khi chuyển địa điểm sang Mahila Haatm, một khu chợ thủ công mỹ nghệ cũ nằm cách đó khoảng 5 phút đi bộ vào năm 2019.

"Phiên chợ sách Chủ nhật này đã có lịch sử ít nhất 70 năm... Thời kỳ đầu chỉ có vài gian hàng, nhưng khi người dân bắt đầu đọc sách nhiều hơn và trình độ dân trí được nâng cao, lượng sách đổ về cũng ngày càng nhiều", ông Qamar Sayed, người đã bán sách tại chợ từ những năm 1970, chia sẻ.

Khu chợ này còn mang đến những mảnh ghép lịch sử. Nằm khuất trong một góc nhỏ là quầy hàng chuyên bán tiền xu, bưu thiếp và tem thư cổ. Quầy hàng này là của ông Sandeep Vidyarthi, người đã gắn bó với nghề này suốt 25 năm qua. Những con tem của ông có từ thời Ấn Độ thuộc Anh, còn những tấm bưu thiếp vẫn lưu giữ dấu mộc chính thức đã phai màu của Dịch vụ Bưu chính Đông Ấn.

Khu chợ hiện nay quy tụ hơn 230 người bán sách, mỗi người chiếm lĩnh một khoảng không gian nhỏ hẹp nhưng rất phong phú về số lượng sách. Những thùng các-tông chất đầy sách, những tấm bạt nhựa che chắn cho sách khỏi những cơn mưa phùn và những giá đỡ bằng kim loại oằn mình dưới sức nặng của những tác phẩm kinh điển đã qua sử dụng, theo New Indian Express.

Điểm đến văn chương cho nhiều lứa tuổi

Ông Mohammad Sabir (53 tuổi) là một người bán sách khác đã gắn bó với khu chợ suốt 30 năm qua. "Tôi chỉ làm nghề bán sách và đó là kế sinh nhai duy nhất của tôi”, theo The Hindu.

Khách tham quan đến từ khắp nơi ở Delhi dành hàng giờ để xem sách, đi từ sạp này sang sạp khác, và khi ra về, nhiều người mang theo những chồng sách lớn được buộc gọn gàng. Người đọc lướt qua những dãy sách của Khaled Hosseini, Haruki Murakami và Franz Kafka, rồi bất chợt cầm trên tay cuốn Harry Potter bìa mềm đã ngả vàng, một tác phẩm vẫn được săn đón và trân trọng.

Ảnh: New Indian Express.

Với câu hỏi "giờ còn ai mua Harry Potter nữa chứ?", vài sinh viên lên tiếng: "Cơn sốt Harry Potter sẽ chẳng bao giờ hạ nhiệt đâu. Hồi còn đi học, bạn bè chúng tôi từng phải bỏ ra 600-800 rupee chỉ để mua một cuốn Harry Potter bản gốc. Giờ đây, nhờ có khu chợ sách này, chúng tôi có thể mua trọn bộ truyện với cùng mức giá đó".

Aishani Tomar, sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh và Khoa học Chính trị, hầu như Chủ nhật nào cũng ghé thăm khu chợ này để tìm mua những cuốn sách mới và sách giáo khoa. Tomar chia sẻ. "Tôi nghĩ việc tạo điều kiện để mọi người đều có thể tiếp cận sách là rất quan trọng, và rõ ràng là sách ở đây được bán với giá rẻ hơn nhiều".

Khu chợ được ghi nhận là đã góp phần mở rộng văn hóa đọc tại thủ đô Ấn Độ trong suốt nhiều thập kỷ qua. Theo Kanupriya Dhinagra, tác giả cuốn chuyên khảo The Sunday Book Bazar, chuyên nghiên cứu về lịch sử nơi này, thì khả năng tiếp cận dễ dàng cùng mức giá phải chăng tại chợ sách đã đóng vai trò quan trọng trong việc định hình “thói quen đọc và cách thức mua sách của người dân Delhi”.

“Khu chợ cũng thôi thúc nhiều người không chỉ đọc sách để phục vụ thi cử mà còn xây dựng một thư viện riêng cho mình, bởi vì họ hoàn toàn có đủ khả năng chi trả tại đây”, bà chia sẻ.

Chợ sách chủ nhật tại Delhi cũng không chỉ đơn thuần là một nơi buôn bán, mà còn là lời nhắc nhở về một thời giản dị hơn, khi niềm vui khám phá một cuốn sách không bị thuật toán chi phối mà đến từ những khoảnh khắc tình cờ đầy thú vị.