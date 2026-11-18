Sáng 18/11, UBND phường Sài Gòn, Đường sách TP.HCM khai mạc chuỗi hoạt động kỷ niệm 21 năm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005-23/11/2026) và chào mừng ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Mở đầu chuỗi hoạt động là triển lãm ảnh "Sài Gòn - Dấu ấn di sản, lan tỏa giá trị văn hóa".

Đến tham dự lễ khai mạc có ông Bùi Xuân Cường, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn; ông Trần Minh Khiêm, Trưởng phòng Báo chí - Xuất bản (Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM); bà Ngô Hải Yến, Phó chủ tịch UBND phường Sài Gòn.

Sự kiện còn có sự tham gia của ông Lê Hoàng, Giám đốc Đường sách TP.HCM - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Xuất bản Việt Nam, Đại tá Đoàn Hoài Trung - Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM cùng đông đảo đoàn viên, học sinh THCS Võ Trường Toản.

Chia sẻ về ý nghĩa của chuỗi hoạt động, bà Ngô Hải Yến - Phó chủ tịch UBND phường Sài Gòn - cho biết chương trình nhằm tôn vinh các giá trị di sản quý báu, tạo không gian để người dân, du khách và đặc biệt là thế hệ trẻ tìm hiểu, tự hào về lịch sử văn hóa vùng đất Sài Gòn - TP.HCM.

"Chuỗi hoạt động đợt này được tổ chức với mong muốn đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng. Nổi bật là Triển lãm ảnh với chủ đề 'Sài Gòn - Dấu ấn di sản, lan tỏa giá trị văn hóa', giới thiệu các hình ảnh, tư liệu tích hợp mã QR Code giúp người dân tra cứu thông tin lịch sử dễ dàng. Bên cạnh đó là các hoạt động giao lưu, không gian đọc sách và sinh hoạt cộng đồng", bà chia sẻ.

Các đại biểu cùng du khách di chuyển dọc tuyến đường trưng bày để thưởng lãm 17 di tích và công trình kiến trúc tiêu biểu của vùng đất Sài Gòn - TP.HCM.

Chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 18 đến 29/11 tại Đường sách TP.HCM. Hoạt động góp phần lan tỏa văn hóa đọc và nâng cao ý thức bảo tồn di sản đô thị cho cộng đồng.

Bên cạnh triển lãm, các hoạt động mừng ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 ở phường Sài Gòn còn có chương trình “Văn hóa Việt Nam qua những trang sách” và chương trình “Ngày hội Sách và Văn hóa đêm”.

Sắp tới, TP.HCM triển khai chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật cùng khuyến đọc phong phú tại nhiều không gian sách trên địa bàn. Sự kiện trải dài qua các địa điểm như Đường sách TP.HCM, Đường sách Thủ Đức, Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM và Hội sách Côn Đảo.

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