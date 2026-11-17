Triển lãm ảnh, giao lưu ra mắt sách, workshop sáng tạo và các hoạt động trải nghiệm di sản sẽ diễn ra tại nhiều không gian sách ở TP.HCM, hướng đến Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Nhiều hội sách và hàng loạt triển lãm, giao lưu với tác giả, nhân vật lịch sử được tổ chức ở TP.HCM nhân ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: Phương Lâm.

Hướng đến Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và khuyến đọc được tổ chức tại TP.HCM. Từ những triển lãm giới thiệu di sản đô thị, hội sách về lịch sử cách mạng đến các chương trình trải nghiệm dành cho thiếu nhi, chuỗi sự kiện hướng đến kết nối công chúng với những giá trị văn hóa dân tộc.

Mở rộng không gian thư viện, kết nối di sản và tri thức

Theo kế hoạch của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Hội sách hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra từ ngày 20 đến 24/11 tại Đường sách TP.HCM (đường Nguyễn Văn Bình), với chủ đề “Văn hóa Việt Nam qua những trang sách”.

Trong chuỗi hoạt động tại đây, triển lãm ảnh “Sài Gòn - Dấu ấn di sản, lan tỏa giá trị văn hóa” khai mạc ngày 18/11 và kéo dài đến 29/11. Các tác phẩm nhiếp ảnh và tư liệu giới thiệu những dấu ấn kiến trúc, lịch sử, tín ngưỡng và đời sống văn hóa đặc trưng của địa phương.

Bên cạnh không gian trưng bày sách về lịch sử, văn hóa và di sản, nhiều chương trình trải nghiệm được tổ chức để công chúng tiếp cận những giá trị truyền thống bằng hình thức trực quan.

Ngày 19/11, dự án “Thanh Xuân Hoa Lửa” giới thiệu câu chuyện về vai trò của phụ nữ Nam Bộ trong kháng chiến chống Mỹ thông qua kỷ vật, hình ảnh và tư liệu. Talkshow “Từ kỷ vật đến câu chuyện thời thanh xuân” dự kiến có sự tham gia của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ngọc Tươi.

Một buổi đọc sách cộng đồng trong khuôn khổ Ngày hội Sách và Văn hóa đêm ở Đường sách TP.HCM. Ảnh: Khánh Linh.

Ngày 21/11, chương trình “Về với di sản văn hóa dân tộc” giới thiệu 6 bộ áo dài lấy cảm hứng từ các loại hình di sản Quan họ, Ví, Giặm và Đờn ca tài tử. Người tham dự còn có thể xem tranh, sách, sản phẩm thủ công và trải nghiệm các hoạt động như thắt lá dừa nghệ thuật, vẽ heo đất.

Một hoạt động đáng chú ý khác là Ngày hội Sách và Văn hóa Đêm, diễn ra từ ngày 27 đến 29/11 với chủ đề “Cây tre trăm đốt”, kỷ niệm một năm tổ chức chương trình. Ngày hội kết nối các hoạt động trưng bày, phát hành sách, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, trò chơi dân gian, giới thiệu nghề thủ công và ẩm thực dân gian.

Tại Đường sách Thủ Đức, chuỗi hoạt động hưởng ứng diễn ra từ ngày 10 đến 30/11. Không gian trưng bày “Sắc màu di sản” giới thiệu tám tủ sách về lịch sử, văn hóa, di sản vật thể và phi vật thể, danh nhân, phong tục, lễ hội, làng nghề và nghệ thuật truyền thống.

Cũng trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, chương trình “Thư viện Người - Người Nam Bộ kể chuyện” số 2 với chủ đề “Hành trình gìn giữ và tiếp nối di sản văn hóa Khmer Nam Bộ” diễn ra lúc 8h30 ngày 21/11 tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM.

Thông qua câu chuyện trao truyền văn hóa, nghệ thuật Khmer qua ba thế hệ, chương trình kết hợp thực hành múa Rô-băm, giới thiệu chuyên đề trực tuyến, số hóa 3D hiện vật và phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu, mở rộng khả năng tiếp cận di sản cho nhiều nhóm công chúng.

"Thư viện Người", thư viện số, tủ sách cộng đồng ở Côn Đảo

Một trong những hoạt động đáng chú ý trong dịp này là Hội sách Côn Đảo lần thứ hai, diễn ra từ ngày 19 đến 22/11 tại khu vực Di tích Nhà Công quán và Công viên đường Tôn Đức Thắng với chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo”. Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì, hướng đến kết nối văn hóa đọc với việc tìm hiểu lịch sử đấu tranh cách mạng và văn hóa địa phương.

Hội sách tổ chức 6 không gian trưng bày, triển lãm chuyên đề, giới thiệu sách và tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nhân vật lịch sử gắn với Côn Đảo. Đáng chú ý, nhiều tư liệu như thư tay, nhật ký, bút tích và hình ảnh của các cựu tù chính trị, anh hùng liệt sĩ từng bị giam giữ, đấu tranh và hy sinh tại đây được giới thiệu đến công chúng.

Tuyển tập Những lá thư thời chiến Việt Nam do Đại tá, nhà báo Đặng Vương Hưng sưu tầm, biên soạn được chọn làm nguồn cảm hứng chủ đạo cho nội dung hội sách. Những bức thư của người lính trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước được đặt trong mối liên hệ với ký ức đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước tại Côn Đảo. Tối 19/11, chương trình nghệ thuật chuyển thể “Côn Đảo - Lời gửi mai sau” của Nhà hát Kịch TP.HCM sẽ diễn ra tại Di tích Trại Phú Hải.

Phối cảnh Hội sách Côn Đảo sắp được khai mạc vào ngày 19/11. Ảnh: BTC.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, hội sách còn triển khai giai đoạn đầu của Thư viện số “Huyền thoại Côn Đảo”, kết nối với hệ thống Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM, hướng đến số hóa các ấn phẩm, tư liệu về địa phương và chia sẻ dữ liệu trực tuyến đến trường học, thư viện.

Ngày 20/11, chương trình Thư viện Người với chủ đề “Những cuốn sách sống về lòng yêu nước” tạo cơ hội để học sinh, người trẻ gặp gỡ và lắng nghe câu chuyện trực tiếp từ các cựu tù chính trị Côn Đảo. Các hoạt động đọc sách dành cho học sinh cũng được tổ chức với những chủ đề như “Thư gửi tương lai”, “Cùng em đọc sách” và “Ước mơ của em”.

Ngoài ra, chương trình Ngày hội Văn hóa Việt Nam 2026 với chủ đề “Chạm Văn hóa Việt” tại hệ thống nhà sách FAHASA giới thiệu các bộ sưu tập sản phẩm sáng tạo lấy cảm hứng từ biểu tượng văn hóa, lịch sử như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Đền Hùng, phố cổ Hội An và Yên Tử. Chương trình kết hợp talkshow về tiềm năng phát triển tài sản trí tuệ từ di sản với các hoạt động trải nghiệm, săn kho báu văn hóa qua mã QR và workshop sáng tạo.

Thông qua những hình thức tiếp cận đa dạng, các chương trình kỳ vọng góp phần đưa di sản đến gần hơn với đời sống, khuyến khích công chúng chủ động tìm hiểu lịch sử và tiếp nối những giá trị văn hóa dân tộc.