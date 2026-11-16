Ngày hội Văn hóa đọc tại Hải Phòng hưởng ứng ngày 24/11

Ngày hội Văn hóa phường Trần Hưng Đạo, Hải Phòng sắp được tổ chức với chủ đề “Phát triển văn hóa đọc - Kết nối di sản - Học tập suốt đời - Kiến tạo cộng đồng số”.

Ngày hội Văn hóa phường Trần Hưng Đạo năm 2026 sắp diễn ra tại Hải Phòng ngày 21-22/11. Ảnh: Trần Hiền.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, ngày 21 và 22/11, UBND phường Trần Hưng Đạo (Hải Phòng) phối hợp với Công ty Cổ phần Xuất bản Khoa học và Giáo dục Thời đại (TIMES) tổ chức Ngày hội Văn hóa phường Trần Hưng Đạo năm 2026, với chủ đề “Phát triển văn hóa đọc - Kết nối di sản - Học tập suốt đời - Kiến tạo cộng đồng số”.

Hội sách sẽ được tổ chức xuyên suốt hai ngày, từ 8h đến 21h ngày 21-22/11, tại Sân trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường Trần Hưng Đạo, Hải Phòng. Hội sách giới thiệu nhiều đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực. Song hành với hội sách là các hoạt động khuyến đọc hướng tới nhiều nhóm đối tượng, tiêu biểu như “Mỗi thanh niên một cuốn sách”, “Thiếu nhi kể chuyện sách”, “Mỗi công dân một cuốn sách” và “Mỗi tổ chức một tủ sách khuyến đọc”.

Hội sách có ba tọa đàm chuyên đề với sự tham gia của các chuyên gia. Tọa đàm 1 là “Học tập suốt đời - Năng lực thích ứng trong xã hội không ngừng thay đổi” diễn ra từ 8h30 đến 10h ngày 21/11. Chương trình có sự tham gia của diễn giả Tống Liên Anh - Phó viện trưởng Viện Học Tập Suốt Đời, chuyên gia giáo dục, dịch giả cuốn sách Học tập suốt đời. Tọa đàm tập trung trao đổi về vai trò của học tập suốt đời trong bối cảnh xã hội biến đổi nhanh chóng; phương pháp tự học, xây dựng thói quen đọc và cách tạo dựng môi trường học tập trong gia đình, nhà trường, cộng đồng.

Tọa đàm 2 có chủ đề “Chuyển đổi số và AI trong quản lý, giáo dục và đời sống cộng đồng” diễn ra từ 10h15 đến 11h45 ngày 21/11, với sự tham gia của diễn giả Phùng Hải Long. Tọa đàm tập trung làm rõ những ứng dụng thiết thực của chuyển đổi số và AI trong công tác quản lý, hoạt động giáo dục và sinh hoạt cộng đồng. Chương trình cũng đề cập đến các vấn đề cần quan tâm như bảo vệ dữ liệu cá nhân, kiểm chứng thông tin, sử dụng AI có trách nhiệm,...

Tọa đàm 3 là “Giáo dục di sản địa phương - Từ bảo tồn giá trị đến phát triển sản phẩm văn hóa” diễn ra từ 8h30 đến 10h00 ngày 22/11. Chương trình có sự tham gia của GS.TS Nguyễn Văn Kim - Phó chủ tịch Hội đồng Di sản quốc gia, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo địa phương và đơn vị quản lý di tích.

Bên cạnh hội sách và các tọa đàm chuyên đề, chương trình giao lưu, kể chuyện sách dành cho thiếu nhi được tổ chức vào buổi tối ngày 21/11 là hoạt động tạo không gian để các em nhỏ thể hiện khả năng kể chuyện, chia sẻ những cuốn sách yêu thích.