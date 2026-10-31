'Đổi cũ lấy mới' tại Hội sách Mùa Thu 2026

Hưởng ứng các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức, Hội sách Mùa Thu “ra mắt” với nhiều hoạt động thiết thực.

Hưởng ứng các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức, Hội sách Mùa Thu “ra mắt” với nhiều hoạt động thiết thực nhằm mang đến không gian giao lưu văn hóa, kết nối những người trân quý sách và yêu thích văn hóa đọc, đồng thời, khuyến khích công chúng trực tiếp tham gia các hoạt động đọc, trao đổi sách và chia sẻ kiến thức.

Hội sách Mùa Thu do Thái Hà Books, Nhã Nam và 1980 Books cùng phối hợp tổ chức tại Công viên Cầu Giấy (Hà Nội) từ ngày 28/10 đến 1/11. Nổi bật trong chuỗi hoạt động tại Hội sách là chương trình “Đổi sách cũ lấy sách mới - Gieo mầm tri thức”, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia tri thức và chung tay xây dựng tủ sách phục vụ cộng đồng.

Hội sách Mùa Thu với nhiều chương trình ưu đãi

Chương trình khuyến khích độc giả mang những cuốn sách đã đọc đến để trao đổi, tạo cơ hội để sách tiếp tục hành trình đến với những độc giả mới. Những cuốn sách được tiếp nhận sẽ được trao tặng cho Thư viện phường Cầu Giấy, góp phần bổ sung nguồn tài liệu và xây dựng, phát triển tủ sách phục vụ cộng đồng.

Theo bà Phạm Thủy, Giám đốc Đối ngoại và Truyền thông, Công ty cổ phần sách Thái Hà, một tủ sách cộng đồng không nhất thiết phải bắt đầu từ nguồn lực lớn. Những cuốn sách do nhiều người cùng đóng góp có thể từng bước tạo nên một không gian tri thức chung, nơi trẻ em tìm thấy những câu chuyện nuôi dưỡng trí tưởng tượng, học sinh có thêm tài liệu học tập, và những người trưởng thành có thêm cơ hội tiếp tục học hỏi, hay khám phá những lĩnh vực mới trên từng trang sách.

“Với ý nghĩa đó, chương trình không đơn thuần là hoạt động trao đổi sách, mà còn gửi gắm thông điệp về sự sẻ chia tri thức và trách nhiệm cộng đồng. Mỗi cuốn sách được trao đi là thêm một cơ hội để người khác được tiếp cận tri thức, nuôi dưỡng niềm yêu thích đọc sách và hình thành thói quen học tập suốt đời”, bà Thủy cho hay.

Tuy nhiên, độc giả cần lưu ý là sách mang đến đổi phải là sách có bản quyền; không bao gồm sách giáo khoa, giáo trình, tạp chí và truyện tranh. Mỗi người được đổi tối đa 3 cuốn sách.

Nhiều độc giả đến Hội sách

Bên cạnh hoạt động trao đổi sách, Hội sách còn có các hoạt động tôn vinh văn hóa đọc và sẻ chia kiến thức giáo dục, như chương trình xướng đọc “Khu vườn Văn học” với sự tham gia của nhóm Duka Voice nhằm tái hiện sinh động, khơi gợi trí tưởng tượng và tình yêu văn chương qua nghệ thuật thể hiện bằng giọng nói; tọa đàm “Nuôi dưỡng em bé lành mạnh và hạnh phúc”, với sự tham gia của Tiến sĩ Tâm lý học Nguyễn Thị Mai Hương để chia sẻ cách đồng hành cùng trẻ từ những năm đầu đời.

Ngoài ra, các đơn vị tham gia Hội sách Mùa Thu đều dành nhiều ưu đãi riêng cho các độc giả như các chương trình sách đồng giá từ 10k đến 99k, giảm 30% - 60% các đầu sách mới, sách “hot”, tặng quà cho các đơn hàng sách...