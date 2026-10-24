Đà Nẵng kết nối sách và công nghệ, lan tỏa văn hóa đọc

Với chủ đề “Lan tỏa tri thức - Kết nối công nghệ”, Tuần lễ Sách - Công nghệ và Ngày hội Văn hóa đọc Đà Nẵng năm 2026 mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm.

Chiều 22/10, Thư viện Đà Nẵng phối hợp với Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Đà Nẵng tổ chức khai mạc Tuần lễ Sách - Công nghệ và Ngày hội Văn hóa đọc Đà Nẵng năm 2026, tại Thư viện Đà Nẵng cơ sở 1, số 46 Bạch Đằng, phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Diễn ra từ ngày 17 - 25/10, sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026, đồng thời chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam. Với quy mô từ 20-30 gian hàng, mô hình và không gian trải nghiệm, chương trình quy tụ các đơn vị, trường học, doanh nghiệp công nghệ và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực văn hóa tại Đà Nẵng cùng khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Tuần lễ Sách - Công nghệ và Ngày hội Văn hóa đọc Đà Nẵng năm 2026

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng Nguyễn Thu Phương nhấn mạnh, xây dựng và phát triển văn hóa đọc cần trở thành nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, gắn với xây dựng xã hội học tập, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng thế hệ công dân có tri thức, sáng tạo, trách nhiệm với cộng đồng.

Theo bà Nguyễn Thu Phương, trong bối cảnh khoa học, công nghệ và chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, lĩnh vực thư viện cần đổi mới phương thức hoạt động, quản lý tài nguyên thông tin và tổ chức phục vụ bạn đọc.

Việc ứng dụng công nghệ không chỉ nhằm hiện đại hóa hoạt động thư viện mà còn phải mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, nâng cao chất lượng phục vụ và trang bị cho người dân, nhất là thế hệ trẻ, kỹ năng tìm kiếm, đánh giá, khai thác thông tin an toàn, hiệu quả trong môi trường số.

Tuần lễ Sách - Công nghệ và Ngày hội Văn hóa đọc Đà Nẵng năm 2026 vì vậy được kỳ vọng tạo không gian kết nối giữa sách, công nghệ và cộng đồng; đồng thời thúc đẩy sự phối hợp giữa thư viện, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và các đơn vị văn hóa trong phát triển văn hóa đọc thời đại số.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng Nguyễn Thu Phương phát biểu tại lễ khai mạc.

Trải nghiệm thư viện thông minh, khám phá tri thức số

Điểm nhấn của sự kiện là không gian “Thư viện số - Công nghệ đọc thông minh”, giới thiệu nhiều hình thức tiếp cận tri thức hiện đại như sách điện tử (E-book), sách nói (Audiobook), sách tương tác ứng dụng thực tế ảo, thực tế tăng cường (VR/AR), tài nguyên thông tin truy cập mở và các giải pháp công nghệ đang được triển khai trong hoạt động thư viện.

Tại đây, bạn đọc và khách tham quan có thể trực tiếp trải nghiệm ki-ốt tra cứu tự động, hệ thống mượn - trả tài liệu bằng công nghệ RFID, hệ thống trả sách 24/7 và các tiện ích thư viện thông minh trên thiết bị di động.

Các hoạt động giúp người tham gia tiếp cận những phương thức đọc mới, đồng thời tìm hiểu cách công nghệ hỗ trợ việc tra cứu, khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên thông tin.

Bên cạnh không gian công nghệ, chương trình còn tổ chức trưng bày sách, báo, tranh ảnh và tư liệu về thân thế, sự nghiệp của nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng; giới thiệu tài liệu địa chí về Quảng Nam, Đà Nẵng và khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên; các tác phẩm đạt giải Đại sứ Văn hóa đọc qua các năm cùng nhiều ấn phẩm về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuyển đổi số và kỷ nguyên số.

Một hoạt động đáng chú ý khác là hội thi “Trưng bày tài nguyên thông tin và xếp sách nghệ thuật”, góp phần làm mới cách giới thiệu sách, khơi gợi hứng thú đọc và tạo không gian giao lưu giữa các đơn vị tham gia.

Khách tham quan trải nghiệm không gian chương trình.

Trong khuôn khổ Tuần lễ, nhiều chương trình giao lưu thơ - nhạc, văn hóa, văn nghệ, giới thiệu tác phẩm, đố vui có thưởng, trải nghiệm STEM và robot cũng được tổ chức. Các hoạt động hướng đến tăng tính tương tác, giúp sách và tri thức đến gần hơn với người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên.

Đồng hành cùng Thư viện Đà Nẵng trong hoạt động chuyển đổi số văn hóa đọc, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Đà Nẵng giới thiệu các mô hình, sản phẩm và ứng dụng công nghệ do giảng viên, sinh viên nghiên cứu, phát triển tại 6 gian hàng.

Đây là dịp để người tham gia khám phá những ứng dụng công nghệ trong thực tiễn, đồng thời khuyến khích tinh thần sáng tạo, chủ động học hỏi của người trẻ.