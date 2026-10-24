Điện Biên khơi dậy khát vọng tuổi trẻ từ những trang sách

Hội thi Kể chuyện theo sách tỉnh Điện Biên năm 2026 góp phần lan tỏa văn hóa đọc, bồi đắp tình yêu quê hương và khơi dậy khát vọng vươn lên trong thế hệ trẻ.

Hội thi góp phần lan tỏa văn hóa đọc, bồi đắp tình yêu quê hương và khơi dậy khát vọng vươn lên trong thế hệ trẻ Điện Biên. Ảnh: Thư viện tỉnh Điện Biên.

Sáng 22/10, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Điện Biên, Sở VHTTDL Điện Biên phối hợp với Sở GD&ĐT Điện Biên tổ chức khai mạc Hội thi Kể chuyện theo sách tỉnh Điện Biên năm 2026, với chủ đề “Khát vọng Điện Biên - Từ trang sách bước vào kỷ nguyên vươn mình”.

Hội thi có sự tham gia của 22 đoàn đến từ các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Ảnh: Thư viện tỉnh Điện Biên.

Hội thi có sự tham gia của 22 đoàn với hơn 120 tuyên truyền viên đến từ các trường THPT và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Các đội thi tranh tài qua ba phần thi: Chào hỏi, Kể chuyện theo sách và Năng khiếu, tạo cơ hội để học sinh giao lưu, thể hiện tài năng, khả năng tư duy sáng tạo và kỹ năng diễn đạt.

Nội dung kể chuyện tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương Điện Biên anh hùng; tôn vinh những tấm gương người tốt, việc tốt, tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Hội thi với chủ đề “Khát vọng Điện Biên - Từ trang sách bước vào kỷ nguyên vươn mình”. Ảnh: Thư viện tỉnh Điện Biên.

Qua hình thức sân khấu hóa, kết hợp lời kể với hình ảnh, video minh họa và các phương thức thể hiện sáng tạo, những câu chuyện từ trang sách được tái hiện sinh động, góp phần đưa lịch sử, văn hóa, truyền thống và con người Điện Biên đến gần hơn với người xem.

Mỗi câu chuyện không chỉ mang đến những kiến thức bổ ích mà còn chuyển tải thông điệp về lòng yêu nước, ý chí vượt khó, tinh thần học tập và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương.

Đây cũng là dịp để các em rèn luyện sự tự tin, khả năng trình bày trước tập thể, phát huy năng khiếu và thể hiện góc nhìn của mình về những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

Hội thi là sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp học sinh có điều kiện thể hiện khả năng tư duy sáng tạo, kỹ năng diễn đạt và tình yêu đối với sách. Ảnh: Thư viện tỉnh Điện Biên.

Thông qua Hội thi, Ban tổ chức hướng tới xây dựng và phát triển văn hóa đọc, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của việc đọc sách, từng bước hình thành thói quen đọc trong học sinh nói riêng và cộng đồng nói chung.

Việc khuyến khích học sinh chủ động tìm hiểu, cảm thụ và chia sẻ những câu chuyện hay góp phần đưa sách trở thành người bạn đồng hành trong học tập, rèn luyện và phát triển bản thân.

Thông qua hình thức sân khấu hóa, những câu chuyện từ sách được truyền tải gần gũi, góp phần khơi dậy khát vọng vươn lên trong tuổi trẻ Điện Biên. Ảnh: Thư viện tỉnh Điện Biên.

Ban tổ chức dự kiến trao 22 giải chính và 3 giải chuyên đề nhằm ghi nhận, tôn vinh các tập thể, cá nhân có phần thể hiện xuất sắc, sáng tạo và sức lan tỏa tích cực.

Từ những câu chuyện trên sân khấu, các giá trị tốt đẹp trong trang sách được kết nối với thực tiễn cuộc sống, góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc, tinh thần ham học hỏi và ý thức trách nhiệm trong thế hệ trẻ.

Qua đó, Hội thi khơi dậy ước mơ, khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng thế hệ trẻ Điện Biên giàu tri thức, sẵn sàng chung sức phát triển quê hương.