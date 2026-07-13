'Người lính Điện Biên kể chuyện' Đỗ Ca Sơn qua đời

Nhà giáo ưu tú Đỗ Ca Sơn, chiến sĩ từng tham gia trận đánh kéo dài 38 ngày đêm tại đồi A1 trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, đã từ trần ở tuổi 95.

Nhà giáo ưu tú Đỗ Ca Sơn.

Ngày 13/7, nhiều độc giả bày tỏ niềm tiếc thương khi biết tin nhà giáo Đỗ Ca Sơn qua đời. Ông sinh năm 1932 tại Hà Nội. Năm 17 tuổi, ông tình nguyện nhập ngũ, sau đó trở thành chiến sĩ Trung đoàn 174, Đại đoàn 316 và tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, ông trở về học tập rồi trở thành giảng viên Đại học Sư phạm Ngoại ngữ, nay thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong nhiều năm đứng trên bục giảng, ông được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

Những ký ức về chiến trường, đồng đội và cuộc sống của người lính được ghi lại trong cuốn Người lính Điện Biên kể chuyện, do nhà báo Kiều Mai Sơn thể hiện, NXB Kim Đồng phát hành.

Cuốn sách kể lại những câu chuyện đời thường trong chiến hào, từ nắm cơm, giấc ngủ chập chờn đến nỗi nhớ gia đình của những người lính trẻ. Mỗi lần nhắc về Điện Biên Phủ, ông Sơn thường dành phần lớn câu chuyện cho những đồng đội đã hy sinh. Ông từng nói họ xứng đáng được kể chuyện hơn mình nhưng không còn cơ hội làm điều đó.

Sách Người lính Điện Biên kể chuyện do nhà giáo Đỗ Ca Sơn kể, Kiều Mai Sơn thể hiện.

Từng chia sẻ với Tri Thức - Znews về trận đánh cứ điểm đồi A1, ông kể về thời gian cùng đồng đội sống và chiến đấu dưới hệ thống hầm hào nằm sát vị trí quân Pháp. Suốt 38 ngày đêm, những người lính giành giật từng tấc đất, ăn cơm nắm với cá khô, thiếu nước sinh hoạt và gần như không có thời gian nghỉ ngơi.

Ký ức về những ngày dưới chiến hào từng được ông kể lại trong nhiều cuộc trò chuyện. Ông nhớ những vắt cơm thấm mồ hôi đồng đội, những bàn tay còn vương mùi máu và cả những lần người lính phải đi qua thi thể đồng đội để tiếp tục chiến đấu.

Sách Hai vạn dặm dưới biển. Ảnh: nhungvisao.

Nhà giáo ưu tú Đỗ Ca Sơn còn là giảng viên, nhà nghiên cứu ngôn ngữ và dịch giả. Ông tham gia biên soạn giáo trình tiếng Nga dành cho sinh viên chuyên ngữ, đồng thời dịch nhiều tác phẩm văn học. Trong số đó, bản dịch Hai vạn dặm dưới đáy biển của Jules Verne được nhiều thế hệ độc giả trẻ yêu thích.