Buổi gặp mặt đầu tiên của sinh viên năm thứ nhất Khoa Xuất bản

Hai tập thể lớp Xuất bản điện tử và Biên tập Xuất bản khóa 46, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, vừa có buổi gặp mặt đầu tiên cùng thầy cô tại Khoa Xuất bản.

Hai tập thể lớp Xuất bản điện tử và Biên tập Xuất bản khóa năm nay. Ảnh: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Ngày 11/9, hai tập thể lớp Xuất bản điện tử và Biên tập Xuất bản có buổi gặp gỡ thầy cô Khoa Xuất bản và đại diện nhà xuất bản. Đây là dịp để những sinh viên năm thứ nhất của Khoa làm quen với bạn bè, tìm hiểu thêm về môi trường học tập.

Đồng hành cùng chương trình có sự tham dự của ông Đỗ Tiến Dũng - Phó giám đốc Trung tâm Sách Quốc gia, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; TS Vũ Thùy Dương - Trưởng khoa Xuất bản; TS Hà Văn Hậu - Phó trưởng khoa Xuất bản, TS Đặng Mỹ Hạnh; cùng toàn thể giảng viên trong Khoa.

Tại buổi gặp, TS Vũ Thùy Dương chia sẻ và gửi lời chào mừng tới các bạn tân sinh viên. TS Hà Văn Hậu cũng có những lời nhắn nhủ dành riêng cho hai tập thể lớp.

TS Vũ Thùy Dương - Trưởng khoa Xuất bản - nhắn nhủ tới các bạn sinh viên trong ngày đầu gặp mặt. Ảnh: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Bên cạnh việc làm quen với thầy cô, các bạn sinh viên còn có thời gian khám phá thêm một phần đời sống sinh viên tại Khoa Xuất bản thông qua phần giới thiệu Câu lạc bộ Biên tập viên trẻ và Ban Chuyên môn.

Đây là không gian để các bạn có thể giao lưu, kết nối, học hỏi thêm những kỹ năng chuyên môn và tìm kiếm những trải nghiệm ngoài giảng đường.

Cũng tại buổi gặp, đại diện lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng quà chúc mừng 4 sinh viên thủ khoa đầu vào năm nay.

Các bạn sinh viên đã được nhận những phần quà, cuốn sách từ Nhà xuất bản Kim Đồng và Công ty Ymate, tiếp thêm tinh thần bắt đầu năm học mới.