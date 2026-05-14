Hợp tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành xuất bản

Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Cục Xuất bản, In và Phát hành có kế hoạch hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành xuất bản.

Sáng 14/5/2026, tại Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền có buổi làm việc với Cục Xuất bản, In và Phát hành - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành xuất bản nhằm thể chế hóa Nghị quyết 80 - NQ/TW về phát triển văn hóa và Chỉ thị 04 - CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới.

Tham dự buổi làm việc, về phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền có PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang, Phó giám đốc Học viện; lãnh đạo các đơn vị: Ban Quản lý Đào tạo, bồi dưỡng, Khoa Xuất bản.

Về phía Cục Xuất bản, In và Phát hành có ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng; ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó cục trưởng, cùng đại diện Phòng Quản lý Xuất bản, Phòng Quản lý In và Phát hành.

Quang cảnh buổi làm việc tại Cục Xuất bản, In và Phát hành - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Phát biểu tại buổi làm việc, PGS.TS. Nguyễn Thị Trường Giang, Phó giám đốc Học viện, nhấn mạnh Học viện Báo chí và Tuyên truyền là một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu tại Việt Nam về lĩnh vực lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, truyền thông và các lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn khác. Nhằm thể chế hoá Nghị quyết 80 - NQ/TW và Chỉ thị 04 - CT/TW, trong thời gian tới, Học viện mong muốn tiếp tục tăng cường phối hợp với Cục Xuất bản, In và Phát hành trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành xuất bản.

Học viện đề xuất, hai bên phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp, bồi dưỡng theo vị trí việc làm, các chương trình chuyên đề gắn với việc triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí, xuất bản và truyền thông. Bên cạnh đó, Học viện cũng mong muốn phối hợp với Cục tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, tọa đàm chuyên môn nhằm kết nối hoạt động đào tạo với thực tiễn quản lý và hoạt động nghề nghiệp của ngành xuất bản hiện nay.

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, đánh giá cao vai trò của Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong đào tạo nguồn nhân lực ngành báo chí, truyền thông và xuất bản thời gian qua. Cục trưởng Cục Xuất bản nhấn mạnh yêu cầu đổi mới nội dung đào tạo theo hướng sát hơn với nhu cầu thực tiễn của ngành xuất bản trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ; các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cần tăng cường tính ứng dụng, cập nhật những yêu cầu mới về công nghệ, quản trị và tổ chức hoạt động xuất bản hiện đại. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hình thức đào tạo từ xa, ứng dụng các nền tảng MOOC để mở rộng khả năng tiếp cận cho học viên trên phạm vi cả nước.

Đại diện lãnh đạo Cục Xuất bản, In và Phát hành cũng cho biết, trong thời gian tới, hoạt động đào tạo sẽ được điều chỉnh theo hướng sát với vị trí việc làm; công tác bồi dưỡng sẽ tập trung vào các chức danh đặc thù của ngành xuất bản. Cơ quan quản lý nhà nước sẽ chủ động phối hợp với Học viện trong việc góp ý, hoàn thiện các chương trình đào tạo và bồi dưỡng chuyên ngành xuất bản nhằm bảo đảm tính thực tiễn và đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

Tại buổi làm việc, hai bên cũng đã thảo luận sâu về các nội dung: đào tạo theo chức danh nghề nghiệp, đào tạo theo vị trí việc làm, duy trì các chương trình bồi dưỡng dành cho người đứng đầu nhà xuất bản và biên tập viên... Đại diện hai đơn vị đã trao đổi và đi đến thống nhất về việc xúc tiến ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Cục Xuất bản, In và Phát hành, làm cơ sở triển khai các hoạt động hợp tác lâu dài trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế.

Bên cạnh đó, hai bên cũng thống nhất đẩy mạnh sự gắn kết giữa cơ sở đào tạo với cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị hoạt động trong ngành xuất bản thông qua các chương trình kiến tập, thực tập và trải nghiệm nghề nghiệp dành cho sinh viên. Việc tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế tại các cơ quan quản lý và đơn vị xuất bản được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, tăng khả năng thích ứng với thực tiễn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành xuất bản trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo hai đơn vị chụp ảnh chung.

Nhân dịp này, Cục Xuất bản, In và Phát hành trao đổi kế hoạch tặng 500 đầu sách phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền vào Ngày hội tư vấn việc làm của Học viện sẽ diễn ra vào ngày 16/5/2026.