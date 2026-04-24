Dạ khúc của sinh viên xuất bản

Đêm nhạc "Dạ khúc Tháng Tư" diễn ra trao giải cuộc thi review sách, kết lại chuỗi hoạt động đa dạng của sinh viên Khoa Xuất bản, Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhằm hưởng ứng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam.

Tối 19/6, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hà Nội, đêm nhạc hội Dạ Khúc Tháng Tư đã diễn ra. Đêm nhạc hội thuộc chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam 21/4 và Ngày Sách và Bản quyền Thế giới 23/4. Sự kiện được tổ chức bởi Liên chi Đoàn Khoa Xuất bản - Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Sự kiện có sự tham gia của PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang - Phó giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên Truyền, PGS.TS Lưu Văn Quảng - Phó giám đốc Học viện, TS Nguyễn Đức Toàn - Phó giám đốc Học viện, ông Phạm Minh Tuấn - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, TS Vũ Thùy Dương - Trưởng khoa Xuất bản của Học viện, cùng nhiều thầy cô, sinh viên trường.

Phát biểu khai mạc đêm nhạc, Phó giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang đã nhắn nhủ với sinh viên về ý nghĩa của sách và giá trị của việc đọc. "Tháng tư có Ngày Sách và Văn hóa đọc để nhắc nhớ chúng ta về sự cần thiết của việc đọc. Sách không chỉ là người bạn mà là người thầy vĩ đại nhất của chúng ta trong quá trình trao truyền tri thức, kết nối tri thức, giúp ta mở ra một tương lai bền vững", PGS.TS nói.

Phát biểu khai mạc đêm nhạc, Phó giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang đã nhắn nhủ với sinh viên về ý nghĩa của sách và giá trị của việc đọc. Ảnh: Đinh Hà.

Đêm nhạc cũng đồng thời tổ chức trao giải thưởng cho Cuộc thi review sách "Đọc để biết - Viết để lan tỏa". PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang và TS Vũ Thùy Dương, Trưởng Khoa Xuất bản đại diện Học viện đã nhận món quà tài trợ của Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam Phạm Minh Tuấn và TS Phạm Huy Kỳ, đại diện Trung tâm Văn hóa đọc và Kinh tế Xuất bản, Hội Xuất bản Việt Nam.

Từ trái sang phải: PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang - Phó giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, TS Vũ Thùy Dương, Trưởng Khoa Xuất bản Học viện, TS Phạm Huy Kỳ - đại diện Trung tâm Văn hóa đọc và Kinh tế Xuất bản, Hội Xuất bản Việt Nam, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam Phạm Minh Tuấn. Ảnh: Đinh Hà.

Lãnh đạo Hội Xuất bản Việt Nam, đại diện Ban giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền trao giải thưởng cho các em sinh viên trong Cuộc thi review sách "Đọc để biết - Viết để lan tỏa". Các tác phẩm dự giải năm nay có chiều sâu về nội dung, đa dạng về hình thức thể hiện.

Lê Thị Huyền Lương - Bí thư Liên Chi đoàn Khoa Xuất bản, Trưởng ban tổ chức chương trình - thay mặt hơn 300 sinh viên trong ban tổ chức gửi lời tri ân tới ban giám đốc Học viện, Hội Xuất bản Việt Nam, các thầy cô, các nhà tài trợ đã giúp chuỗi sự kiện và đêm nhạc Dạ Khúc Tháng Tư được diễn ra, góp phần lan tỏa thông điệp về sách và tri thức tới các bạn trẻ.

Lãnh đạo Hội Xuất bản Việt Nam và Trung tâm Văn hóa đọc và Kinh tế Xuất bản trao Giải Nhất cuộc thi cho sinh viên. Ảnh: Đinh Hà.

Trong phần Hội của chương trình, nhiều tiết mục nghệ thuật được đầu tư, dàn dựng công phu đã được trình diễn. Các tiết mục được sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền luyện tập trong nhiều ngày. Đêm nhạc cũng là sự kiện tổng kết chuỗi hoạt động đa dạng của Khoa Xuất bản, Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhằm hưởng ứng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam.