Khai mạc Hội sách và Văn hóa đọc thành phố Hà Nội năm 2026

Phát biểu tại khai mạc Hội sách, bà Trịnh Ngọc Trâm - Phó chủ tịch UBND phường Cửa Nam, Hà Nội - nhận định việc đặt sách trong bối cảnh phát triển công nghiệp văn hóa là thiết yếu. "Điều này không chỉ mang ý nghĩa học thuật, mà còn là vấn đề thực tiễn", bà nói. Phó chủ tịch UBND phường Cửa Nam cho rằng cần tìm cách để sách không chỉ tồn tại như một sản phẩm độc lập mà còn trở thành điểm khởi đầu cho chuỗi giá trị văn hóa đa dạng.