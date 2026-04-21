Khai mạc Hội sách và Văn hóa đọc thành phố Hà Nội năm 2026

|
Sáng 21/4, tại Phố Sách Hà Nội 19/12, Hội sách & Văn hóa đọc Thành phố Hà Nội 2026 đã chính thức diễn ra. Hội sách do UBND phường Cửa Nam, Phố Sách Hà Nội phối hợp cùng 14 đơn vị xuất bản và phát hành uy tín tổ chức, với nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5.
|
Phát biểu tại khai mạc Hội sách, bà Trịnh Ngọc Trâm - Phó chủ tịch UBND phường Cửa Nam, Hà Nội - nhận định việc đặt sách trong bối cảnh phát triển công nghiệp văn hóa là thiết yếu. "Điều này không chỉ mang ý nghĩa học thuật, mà còn là vấn đề thực tiễn", bà nói. Phó chủ tịch UBND phường Cửa Nam cho rằng cần tìm cách để sách không chỉ tồn tại như một sản phẩm độc lập mà còn trở thành điểm khởi đầu cho chuỗi giá trị văn hóa đa dạng.
|
Bà Khúc Thị Hoa Phượng - Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam - chia sẻ lý do chọn chủ đề "Sách và Công nghiệp văn hóa" cho tọa đàm khai mạc Hội sách năm nay. Theo bà Phượng, xu thế mới yêu cầu lĩnh vực xuất bản cần phát triển thành một hệ sinh thái, trong đó có các cấu phần về truyền thông, các lĩnh vực khác và các tác phẩm phái sinh đa thể loại từ sách.
|
Tại phiên khai mạc, ông Hoàng Hải Long - Phó cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bà Trịnh Ngọc Trâm - Phó chủ tịch UBND phường Cửa Nam, cùng đại diện các đơn vị xuất bản trao tặng Tủ sách Khuyến đọc với 800 cuốn sách chất lượng cho Trường Dân tộc Nội trú Tiểu học & THCS Si Pa Phìn (Điện Biên).
|
Tại Hội sách, PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng - nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - nêu định nghĩa về công nghiệp văn hóa. Theo ông, công nghiệp văn hóa là sự ứng dụng tiến bộ công nghệ, kỹ năng kinh doanh, sử dụng năng lực sáng tạo, nguồn vốn văn hóa để tạo ra sản phẩm, dịch vụ văn hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và hưởng thụ văn hóa cho đại chúng.
|
Tại buổi tọa đàm Sách và Công nghiệp văn hóa, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT Thái Hà Books, nhận định xuất bản Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn về mặt đầu ra. Ông hy vọng Việt Nam có thể học hỏi được kinh nghiệm phát triển xuất bản, phát triển công nghiệp văn hóa từ các nước bạn để phát triển hơn. Đồng thời, xã hội cần chú trọng phát triển các tủ sách cộng đồng nhằm khuyến đọc mạnh mẽ toàn dân.
|
Hội sách tại Phố Sách Hà Nội năm nay có nhiều sự kiện tọa đàm, trải nghiệm, tương tác, kết nối từ nay tới hết 27/4. Nhiều chương trình khuyến mãi, tặng quà khi mua sách cũng diễn ra tại Phố Sách Hà Nội.
|
Nhiều trường học, gia đình có con nhỏ đã dẫn các bé tới Phố Sách Hà Nội để tận hưởng không khí Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4. Phố Sách có nhiều hoạt động tương tác, không gian trưng bày sách thiếu nhi phục vụ đối tượng độc giả nhỏ tuổi.
|
Phối hợp cùng Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam, Hội sách tại Phố Sách Hà Nội tổ chức Megalive đầu tiên của ngành xuất bản, diễn ra từ 20h đến 24h ngày 22/4 trên kênh TikTok phường Cửa Nam. Bạn đọc sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn khi mua sách trong phiên megalive này.
|
Với nhiều hoạt động đa dạng, Hội sách tại Phố Sách Hà Nội mở ra nhiều không gian đối thoại để người làm sách cùng nhìn nhận những cơ hội, thách thức cho ngành xuất bản khi đặt trong tương quan với phát triển công nghiệp văn hóa. Đồng thời, Hội Sách tiếp tục duy trì vai trò phục vụ đời sống tinh thần của người dân Thủ đô, góp phần tạo nên sự phong phú cho văn hóa đô thị.
