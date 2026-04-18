Hà Nội đưa tri thức lên không gian số, hiện thực hóa Nghị quyết 80

Sáng 18/4, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Mạch tri thức - Từ trang sách đến không gian số” đã diễn ra. Sự kiện nhằm tôn vinh giá trị truyền thống của tri thức, đồng thời thể hiện bước chuyển mình của tri thức trong thời đại số. Lễ khai mạc có sự tham gia của bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, ông Tống Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cùng nhiều đại biểu từ các đơn vị xuất bản.