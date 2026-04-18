Hà Nội đưa tri thức lên không gian số, hiện thực hóa Nghị quyết 80

|
Sáng 18/4, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Mạch tri thức - Từ trang sách đến không gian số” đã diễn ra. Sự kiện nhằm tôn vinh giá trị truyền thống của tri thức, đồng thời thể hiện bước chuyển mình của tri thức trong thời đại số. Lễ khai mạc có sự tham gia của bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, ông Tống Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cùng nhiều đại biểu từ các đơn vị xuất bản.
|
Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Dũng, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam, nhận định sách và văn hóa đọc luôn giữ vai trò là nền tảng tri thức, là động lực kích hoạt sự sáng tạo, mở ra góc nhìn mới và phát triển khả năng tư duy độc lập. "Việc duy trì thói quen đọc sách, lựa chọn nguồn tri thức chất lượng, phát huy vai trò của sách là một nhiệm vụ quan trọng đối với mỗi cá nhân và toàn xã hội", ông Nguyễn Xuân Dũng nói.
|
Cũng tại lễ khai mạc, Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức trao tặng 6.000 cuốn sách tới các thư viện gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các thư viện công cộng, thư viện đại học, trung học, các cơ sở văn hóa ở vùng sâu vùng xa, nhằm đồng hành cùng mạng lưới thư viện cả nước từng bước thu hẹp khoảng cách tiếp cận tri thức.
|
Các đại biểu tham quan không gian triển lãm tại Thư viện Quốc gia Việt Nam. Tại không gian này, lịch sử phát triển của sách đã được trình bày chi tiết. Theo đó, từ những trang sách truyền thống nơi lưu giữ văn hóa, văn minh của nhân loại, tri thức tiếp tục được mở rộng, lan tỏa trong không gian số, nơi mọi giới hạn dần được thu hẹp và khả năng tiếp cận trở nên linh hoạt hơn.
|
Không chỉ dừng ở việc giới thiệu các ấn phẩm và giá trị của tài nguyên thông tin, triển lãm còn hướng tới việc tạo dựng một không gian kết nối và trải nghiệm, nơi cộng đồng có cơ hội tiếp cận tri thức theo nhiều hình thức hiện đại.
|
Điểm nhấn của sự kiện là Tọa đàm Người trẻ đọc gì trong thời đại số. Các diễn giả đã có nhiều chia sẻ về cách chọn sách, cách đọc sách trong thời đại mạng xã hội và AI đang chiếm lĩnh nhiều phần không gian và thời gian của con người. TS Đỗ Anh Đức nhấn mạnh hiện nay, sự đọc như một cách con người phản tư trước dòng chảy không ngừng nghỉ của thông tin, của biến động xã hội.
|
Tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, nhiều hoạt động tương tác được tổ chức xuyên suốt cả ngày như cuộc thi kể chuyện bằng tiếng Anh, cuộc thi thiết kế bìa sách, trạm đổi sách, các gian hàng sách. Các hoạt động này đều nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ phụ huynh và học sinh, gợi mở nhiều cách tiếp cận tri thức mới cho thế hệ trẻ.
