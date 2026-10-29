Hàn Quốc làm cách nào để duy trì tỷ lệ 75% người trẻ thích đọc sách?

75,3% người Hàn Quốc trong nhóm 19-29 tuổi đọc hoặc nghe ít nhất một cuốn sách trong năm 2025. Hội sách, thư viện ngoài trời và các trào lưu đọc đang giúp sách trở nên gần gũi hơn.

Thư viện Starfield ở quận Gangnam, Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Korean.

Cuối tuần, người dân Seoul (Hàn Quốc) có thể mang sách ra quảng trường Gwanghwamun, ngồi đọc bên dòng suối Cheonggyecheon hoặc tham gia những buổi đọc tập trung giữa không gian công cộng. Thay vì bó hẹp việc đọc trong thư viện hay tại nhà, chính phủ Hàn Quốc đang biến sách thành một phần của trải nghiệm đô thị, kết hợp với hoạt động giao lưu, giải trí và khám phá văn hóa.

Đọc sách trở thành trào lưu "thời thượng"

Hướng tiếp cận này đáng chú ý trong bối cảnh khảo sát năm 2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc ghi nhận tỷ lệ đọc sách ở nhóm 19-29 tuổi đạt 75,3%, tăng 0,8 điểm phần trăm so với năm 2023. Đây là tỷ lệ người đọc hoặc nghe ít nhất một cuốn sách phổ thông trong năm, bao gồm sách giấy, sách điện tử và sách nói.

Một trong những thay đổi đáng chú ý ở Hàn Quốc là sách đang hiện diện trong nhiều hoạt động văn hóa của giới trẻ. Theo Korea JoongAng Daily, xu hướng được gọi là “text hip” kết hợp việc đọc với phong cách sống, người trẻ xem sách như một cách thể hiện sở thích, cá tính và gu thẩm mỹ. Các hiệu sách độc lập, quán cà phê sách và không gian kết hợp triển lãm, tọa đàm trở thành nơi người đọc có thể dành thời gian cho bản thân, đồng thời gặp gỡ những người có cùng mối quan tâm.

Không chỉ tổ chức những buổi đọc sách ngoài trời, Chính phủ Hàn Quốc còn khuyến khích các buổi giao lưu tác giả sách ở các hiệu sách, thư viện. Ảnh: BBC.

Các hoạt động như tham quan hội sách, trao đổi sách và chép tay những đoạn văn yêu thích cũng góp phần tạo thêm cách tiếp cận. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, những xu hướng này phản ánh sự quan tâm của người trẻ đối với việc đọc. Tại Hội sách quốc tế Seoul tháng 6/2025, ban tổ chức ước tính sự kiện thu hút khoảng 150.000 lượt khách, trong đó người ở độ tuổi 20-30 chiếm một bộ phận đáng kể, theo Korea JoongAng Daily.

Phương thức đọc cũng thay đổi theo thói quen sử dụng công nghệ. Khảo sát năm 2025 cho thấy tỷ lệ đọc sách điện tử của nhóm 19-29 tuổi đạt 59,4%, cao hơn mức 45,1% của sách in. Sách nói cũng được sử dụng nhiều hơn ở các nhóm tuổi dưới 60. Những hình thức này tạo thêm lựa chọn cho người trẻ muốn đọc trên đường đi làm, trong thời gian nghỉ hoặc khi không thuận tiện mang theo sách giấy.

Sách vào công sở, sách ra đường phố

Dù tỷ lệ đọc ở giới trẻ được duy trì, tỷ lệ đọc chung của người trưởng thành ở Hàn Quốc vẫn giảm còn 38,5%. Để giải quyết vấn đề này, chính phủ Hàn Quốc triển khai chiến dịch toàn quốc “Reading Korea 2026” nhằm đưa niềm vui đọc sách vào đời sống thường nhật. Theo Korea Policy Briefing, đây là chương trình phối hợp với nhà văn, nghệ sĩ cùng các cơ quan nhà nước để tổ chức tọa đàm về sách, hoạt động tặng sách và những thử thách đọc trực tuyến.

Chiến dịch còn hướng tới các địa điểm người trưởng thành thường lui tới. Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm chương trình đọc sách tại hiệu sách địa phương, xây dựng tủ sách ở nơi làm việc, hỗ trợ đăng ký sách điện tử và tổ chức hiệu sách đêm tại 140 hiệu sách trên cả nước.

Dịch vụ “On Chaekbang” cũng được triển khai nhằm cung cấp sách điện tử và sách nói miễn phí vào thứ tư đầu tiên của mỗi tháng. Những hoạt động này tạo thêm cơ hội đọc cho người bận rộn cũng như đưa sách đến gần hơn với sinh hoạt hàng ngày.

Người dân Hàn Quốc tham gia chương trình đọc sách bên suối Cheonggyecheon (Seoul). Ảnh: Seoul Metropolitian Government.

Ở cấp thành phố, Seoul phát triển mô hình thư viện ngoài trời tại quảng trường Gwanghwamun, quảng trường Seoul và khu vực suối Cheonggyecheon. Theo chính quyền thành phố, chương trình năm 2026 diễn ra vào các ngày cuối tuần trong tháng 4-6 và tháng 9-11.

Tại 3 địa điểm này, khoảng 12.000 cuốn sách do thủ thư tuyển chọn được bố trí. Các buổi gặp gỡ tác giả, triển lãm và hoạt động biểu diễn liên quan đến tri thức cũng được giới thiệu đến người tham gia. Chương trình đọc tập trung theo nhóm, mang tên “Chaek-meong”, cũng được tổ chức hàng tuần nhằm khuyến khích người tham gia tạm rời thiết bị số để dành thời gian cho sách.

Thành phố còn xây dựng các tủ sách theo chủ đề do người dân lựa chọn. Năm nay, chương trình “Look at My Basket of Books” giới thiệu 382 đầu sách thuộc 45 chủ đề, tạo cơ hội để độc giả chia sẻ sở thích và tìm kiếm những cuốn sách phù hợp với mình. Các quận cũng được khuyến khích triển khai thư viện ngoài trời quy mô nhỏ tại những không gian chưa được sử dụng hiệu quả. Việc kết hợp không gian đọc, hoạt động cộng đồng với các hình thức xuất bản mới đang mở thêm cơ hội để người trẻ duy trì thói quen đọc sách.