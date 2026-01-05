Amorim tự đẩy mình ra khỏi Manchester United

Những phát biểu công kích ban lãnh đạo sau trận hòa Leeds cho thấy Ruben Amorim đã bước vào cuộc chiến mà phần thua gần như thuộc về ông.

Sau tiếng còi mãn cuộc tại Elland Road tối 4/1, Manchester United không chỉ đánh rơi hai điểm. Họ còn chứng kiến HLV trưởng của mình trút toàn bộ bức xúc lên ban lãnh đạo bằng một màn phát biểu công khai hiếm thấy ở Old Trafford.

Ruben Amorim nói về việc bị gọi là "HLV trưởng" thay vì "nhà quản lý", nói về quyền hạn bị thu hẹp, nói về sự bất lực của thị trường chuyển nhượng tháng 1. Đó không còn là lời than thở của một người thất vọng. Đó là lời tuyên chiến.

Nhưng vấn đề là Amorim không có đủ cơ sở để mở cuộc chiến đó.

Sau 14 tháng, ông mới thắng 24 trong 63 trận, tỷ lệ chưa đến 40%. Mùa trước, MU đứng thứ 15 và thua Tottenham ở chung kết Europa League. Hiện tại họ xếp thứ 6, nhưng chưa bao giờ tạo được cảm giác về một đội bóng có bản sắc rõ ràng.

Hệ thống 3-4-3 từng được xem là thương hiệu của Amorim nay trở thành đề tài gây tranh cãi, khi đội bóng liên tục thiếu ổn định và dễ bị bắt bài.

Trong bối cảnh ấy, việc ông công khai công kích Omar Berrada và Jason Wilcox chẳng khác nào tự đặt mình vào thế yếu. Alan Shearer nhận xét rất thẳng: "Amorim không có đủ vốn trong ngân hàng để thách thức ban lãnh đạo".

Đó là thứ ngôn ngữ lạnh lùng của bóng đá đỉnh cao. Uy tín của HLV không đến từ phòng họp báo, mà từ bảng điểm và phòng truyền thống.

Amorim có thể đúng khi phàn nàn về quyền hạn và chuyển nhượng. Nhưng ông chọn sai thời điểm để nói ra.

Cơn giận của Amorim cũng phản chiếu sự hoang mang chiến thuật. Trước Newcastle, ông thay đổi hệ thống và có kết quả. Sau đó lại quay về sơ đồ ba trung vệ ở trận gặp Wolves, rồi thất bại.

Khi bị đặt câu hỏi về sự linh hoạt, Amorim đáp lại bằng tuyên bố mang tính phòng thủ: "Tôi sẽ làm theo cách của tôi". Nghe thì mạnh mẽ, nhưng thực chất lại bộc lộ sự bất an của một HLV đang mất kiểm soát trong câu chuyện của chính mình.

Manchester United từng nhiều lần thay HLV trong tình cảnh tương tự. Jose Mourinho ra đi sau những buổi họp báo công kích. Ten Hag cũng rời ghế khi quan hệ với thượng tầng rạn nứt.

Lịch sử ở Old Trafford cho thấy một quy luật tàn nhẫn. Ở đó, khi HLV công khai đối đầu với cấu trúc điều hành, người rời đi hiếm khi là CEO hay Giám đốc Thể thao.

Amorim có thể đúng khi phàn nàn về quyền hạn và chuyển nhượng. Nhưng ông chọn sai thời điểm để nói ra. Khi thành tích còn nghèo nàn, mọi lập luận đều trở nên mong manh. Và khi một HLV bắt đầu nói nhiều hơn về quyền lực thay vì chiến thắng, đó thường là dấu hiệu rõ ràng nhất cho hồi kết đang tới gần.