Al Nassr và 6 vòng 'chung kết' cho chức vô địch

Al Nassr bước vào giai đoạn quyết định của Saudi Pro League trong bầu không khí căng như dây đàn, khi mọi sai lầm đều có thể phải trả giá bằng cả mùa giải.

Al Nassr của Ronaldo chưa đảm bảo được ngôi vô địch.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Jorge Jesus, đội bóng áo vàng hiện dẫn đầu bảng với 73 điểm sau chiến thắng quan trọng 2-0 trước Al Akhdoud ở vòng 28. Họ tạm tạo khoảng cách 5 điểm so với Al-Hilal (68 điểm), đồng thời sở hữu hàng công mạnh nhất giải với 78 bàn thắng và hàng thủ chắc chắn thứ 2 (chỉ thủng lưới 21 lần).

Tuy nhiên, chặng đường phía trước của Al Nassr lại tiềm ẩn vô vàn rủi ro. Sáu vòng đấu còn lại được ví như loạt trận sinh tử bởi đội bóng này buộc phải duy trì sự hoàn hảo tuyệt đối. Họ sẽ lần lượt chạm trán Al Ittifaq, Al Ahli, Al Qadisiyah, trước khi bước vào trận derby Riyadh then chốt định đoạt ngôi vương với Al Hilal. Sau đó, Al Nassr khép lại mùa giải bằng 2 trận gặp Al Shabab và Damac.

Điều khiến người hâm mộ lo lắng là phong độ thiếu ổn định của Al Nassr. Sau khởi đầu bùng nổ với 10 chiến thắng liên tiếp, Al Nassr bất ngờ sa sút khi trải qua chuỗi 4 trận không thắng, trong đó có trận hòa 2-2 trước Al Ittifaq và các thất bại trước Al Ahli, Al Qadisiyah và Al Hilal. Chuỗi trận này khiến họ đánh rơi tới 11 điểm và từng bị đối thủ bỏ xa trên bảng xếp hạng.

Trớ trêu thay, những đối thủ từng khiến Al Nassr vấp ngã ở lượt đi lại chính là các chướng ngại trong giai đoạn nước rút. Nếu kịch bản cũ lặp lại, đội bóng của Jorge Jesus hoàn toàn có thể đánh mất lợi thế, thậm chí trao chức vô địch vào tay Al Hilal hoặc Al Ahli.

Áp lực vì thế đè nặng lên Al Nassr. Muốn chạm tay vào danh hiệu sau nhiều năm chờ đợi, họ không chỉ cần chiến thắng, mà còn phải làm điều đó một cách thuyết phục, đặc biệt trong trận derby quyết định với Al Hilal.

