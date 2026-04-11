Sáng tỏ vụ Ronaldo bị tước bàn thắng

Những tranh cãi quanh tổng số bàn thắng của Cristiano Ronaldo trong sự nghiệp cuối cùng đã được làm sáng tỏ.

Trong khi nhiều nguồn thống kê ghi nhận siêu sao người Bồ Đào Nha đã có 967 bàn từ khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, dữ liệu từ chuyên trang thống kê Sofascore lại chỉ hiển thị 961 bàn, làm dấy lên không ít tranh cãi.

Trước những thắc mắc từ người hâm mộ, Sofascore chính thức đưa ra lời giải thích. Theo đó, 6 bàn thắng bị “thiếu” thực tế được Ronaldo ghi tại Arab Club Champions Cup 2023, giải đấu mà anh cùng Al Nassr giành chức vô địch. Tại giải này, Ronaldo không chỉ ghi 6 bàn mà còn giành danh hiệu Vua phá lưới.

Tuy nhiên, nguyên nhân khiến các bàn thắng này không được tính vào tổng số bàn thắng sự nghiệp là do giải đấu bị Sofascore phân loại là “giao hữu”. Dù dữ liệu vẫn được lưu trữ trong hệ thống, chúng không hiển thị trong mục thống kê chính thức, từ đó tạo ra sự chênh lệch giữa hai con số 961 và 967.

Trước áp lực từ dư luận và nhằm đảm bảo tính minh bạch, Sofascore xác nhận sẽ cập nhật lại hồ sơ của Ronaldo. Sáu bàn thắng tại Arab Club Champions Cup 2023 sẽ được bổ sung vào tổng số bàn thắng sự nghiệp, không chỉ riêng Ronaldo mà còn với tất cả cầu thủ tham dự giải đấu.

Dù vậy, tranh cãi có thể chưa dừng lại khi FIFA vẫn chưa đưa ra phân loại chính thức cho giải đấu này. Một quyết định rõ ràng từ cơ quan quản lý bóng đá thế giới sẽ giúp thống nhất cách tính trên mọi nền tảng và chấm dứt những tranh luận xoay quanh hành trình chinh phục mốc 1.000 bàn thắng của Ronaldo.

Trước đó, theo Liên đoàn Thống kê và lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS), toàn bộ bàn của Ronaldo, gồm 6 pha lập công ở Arab Club Champions Cup 2023, đều hợp lệ và được ghi nhận chính thức. Chính FIFA cũng từng công khai chúc mừng cột mốc 950 bàn của Ronaldo, trong đó tính cả các bàn thắng tại giải đấu này.

Với cập nhật mới nhất, Sofascore xác nhận con số chính thức hiện tại của CR7 là 967 bàn thắng, qua đó làm rõ mọi nghi vấn liên quan đến số pha lập công của siêu sao này.

