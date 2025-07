Al Nassr công bố HLV mới do Ronaldo yêu cầu

HLV 70 tuổi người Bồ Đào Nha được Ronaldo ủng hộ sau khi Al Nassr sa thải Stefano Pioli. Trong danh sách ứng viên thay thế, Jorge Jesus và Sergio Conceicao là hai cái tên hàng đầu, nhưng kinh nghiệm dày dặn cộng với việc hiểu rõ giải VĐQG Saudi Arabia giúp Jesus được chọn.

Đây là lần đầu tiên Jesus trực tiếp huấn luyện Ronaldo, bất chấp trước đó ông từng cầm quân ở những đội lớn như Benfica, Sporting, Fenerbahce hay Flamengo. Mùa trước, chiến lược gia này còn giúp kình địch Al Hilal giành cú ăn ba gồm vô địch quốc nội, Cúp Quốc gia và Siêu Cúp Saudi Arabia.

Chia sẻ ngay tại sân bay Lisbon trước khi bay sang Trung Đông, Jesus háo hức: "Tôi không thể từ chối lời mời của Cristiano. Không có cậu ấy, tôi chẳng đến đây. Cristiano giành được tất cả danh hiệu ở mọi CLB cậu ấy khoác áo, chỉ còn Saudi Arabia là chưa. Tôi sẽ cố giúp cậu ấy vô địch năm nay".

Jesus còn tiết lộ thêm: "Tôi yêu Saudi Arabia, đây là đất nước của tương lai cả về bóng đá lẫn mọi lĩnh vực khác. Lần này tôi trở lại dẫn Al Nassr, đối thủ của Al Hilal. Với tôi, đó là chuyện bình thường. Làm nghề HLV thì đổi màu áo CLB kình địch cũng chẳng sao".

"Với bản hợp đồng một năm, Jesus là người được chọn để làm hài lòng CR7", AS viết. Al Nassr coi đây là bước đi quyết định để thuyết phục Ronaldo gia hạn thêm đến 2027, và trên hết, mở lại hành trình chinh phục đỉnh cao mà huyền thoại Bồ Đào Nha khao khát.

