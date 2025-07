Garnacho từ chối làm đồng đội Ronaldo

Theo Telegraph, Garnacho được ban lãnh đạo MU bật đèn xanh tìm bến đỗ mới. CLB Al Nassr nhanh chóng tiếp cận với hy vọng thuyết phục cầu thủ chạy cánh 21 tuổi về đá cặp với Ronaldo. Tuy nhiên, Garnacho kiên quyết ở lại châu Âu để tiếp tục phát triển sự nghiệp.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng thông tin thêm rằng cầu thủ trẻ người Argentina ưu tiên gắn bó với Premier League, qua đó sẵn sàng đối đầu MU nếu phải rời sân Old Traford.

Hiện tại, Chelsea được cho là cân nhắc thực hiện một thương vụ trao đổi Garnacho lấy Christopher Nkunku, người từng nằm trong tầm ngắm MU. Napoli cũng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt, thậm chí Chủ tịch Aurelio De Laurentiis còn khẳng định: "Nếu rời khỏi MU, cậu ấy sẽ bùng nổ gấp đôi. Có gì đó không ổn ở MU mà tôi không thể lý giải".

MU được cho là muốn thu về ít nhất 70 triệu bảng cho Garnacho, nhưng con số này có thể khó đạt được bởi các CLB đều biết cầu thủ trẻ không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim.

So với Rashford, Sancho hay Antony, Garnacho được xem là dễ bán hơn do mức lương không quá cao. Trong khi đó, Rashford hướng tới Barcelona, Sancho được Juventus để mắt sau khi thương vụ với Chelsea đổ bể, còn Antony khả năng tiếp tục khoác áo Real Betis mùa tới.

Một mùa hè đầy biến động đang chờ đón "Quỷ đỏ" và tương lai của Garnacho chắc chắn sẽ còn thu hút nhiều CLB lớn tại châu Âu trong những tuần tới.

