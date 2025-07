MU chốt thủ môn thay Onana

"Quỷ đỏ" phải tìm người gác đền mới trong bối cảnh Andre Onana không đạt phong độ ổn định kể từ khi gia nhập Old Trafford với giá 47 triệu bảng năm 2023. Mới nhất, Onana còn dính chấn thương gân kheo, qua đó vắng mặt ở giai đoạn đầu mùa giải mới, với trận mở màn Premier League gặp Arsenal ngày 17/8.

Trước đó, MU được cho là tiếp cận Emiliano Martinez - nhà vô địch World Cup 2022 cùng tuyển Argentina. Tuy nhiên, mức giá 40 triệu bảng mà Aston Villa đưa ra buộc CLB chủ sân Old Trafford phải rút lui.

Trong bối cảnh đó, John Victor trở thành phương án khả dĩ. Theo Goal Brazil, MU sẵn sàng kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 6 triệu bảng của thủ môn này. Phía Botafogo cũng chuẩn bị cho sự ra đi của Victor khi sắp chiêu mộ Matheus Mendes của Atletico Mineiro thay thế.

Thủ môn 29 tuổi gây ấn tượng mạnh khi cùng Botafogo dự FIFA Club World Cup 2025™, được bầu hay nhất trận dù đội thua Palmeiras 0-1 ở vòng 16 đội. Ở vòng bảng, anh còn chơi xuất sắc trong trận thắng PSG 1-0.

Gia nhập Botafogo từ Santos cách đây 18 tháng với giá chưa đầy 1 triệu bảng, Victor cùng đội bóng Brazil giành cú đúp Serie A và Copa Libertadores, đồng thời lọt vào Đội hình tiêu biểu của cả hai giải đấu năm 2024.

Nếu thương vụ hoàn tất, MU kỳ vọng Victor sẽ mang lại sự cạnh tranh cần thiết để Onana trở lại phong độ đỉnh cao, hoặc sẵn sàng thay thế vị trí số 1 trong khung gỗ.

