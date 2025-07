Bản hợp đồng bất ngờ của MU

Manchester United đang tích cực tìm kiếm phương án bổ sung cho vị trí người gác đền trong bối cảnh tương lai của Andre Onana vẫn chưa chắc chắn. Mới đây, báo chí Brazil tiết lộ "Quỷ đỏ" đưa thủ môn số một của Botafogo, John Victor, vào tầm ngắm.

Theo Bola, các tuyển trạch viên MU có mặt theo dõi John Victor thi đấu ở trận đấu thuộc vòng 16 đội FIFA Club World Cup 2025™ giữa Botafogo và Palmeiras. Nguồn tin cho biết MU sẵn sàng chi khoảng 12 triệu euro để đưa thủ thành 29 tuổi về Old Trafford.

Chủ sở hữu Botafogo, John Textor, thừa nhận ông rất thích John Victor nhưng cũng khẳng định "không cầu thủ nào là không thể đàm phán", qua đó mở đường cho MU ra giá.

John Victor đang có phong độ ấn tượng kể từ khi gia nhập Botafogo. Anh góp công lớn giúp CLB này vô địch Copa Libertadores và giải VĐQG Brazil mùa trước, thậm chí được vinh danh trong đội hình tiêu biểu của cả hai giải đấu.

Mùa này, John Victor tiếp tục duy trì phong độ ổn định, với tỷ lệ cản phá lên tới 81,1%, đứng thứ ba tại giải VĐQG Brazil. Anh cũng gây ấn tượng tại Club World Cup khi giúp Botafogo tạo địa chấn thắng PSG, đạt tỷ lệ cứu thua hơn 81%, nằm trong top 5 giải đấu.

Giới chuyên môn đánh giá John Victor có thể là bản hợp đồng thông minh nếu MU cần người cạnh tranh suất bắt chính với Onana, hoặc thay thế Altay Bayindir. Dù vậy, việc thích nghi với áp lực tại Old Trafford vẫn là dấu hỏi lớn với bất cứ tân binh nào.

