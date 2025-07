Tương lai Rashford đảo chiều

Dưới thời HLV Ruben Amorim, tương lai Rashford ở Old Trafford trở nên mịt mù. Mùa trước, anh bị Amorim loại khỏi danh sách đăng ký thi đấu tới 11 trận trước khi phải sang Aston Villa theo dạng cho mượn vào tháng 1. Dù trong thỏa thuận có điều khoản mua đứt trị giá 40 triệu bảng, Aston Villa cuối cùng từ chối giữ chân Rashford lâu dài.

Theo The Athletic, Rashford đã đệ đơn rời MU. Với tiền đạo người Anh, điểm đến hằng ao ước vẫn luôn là Barcelona. Anh tin rằng môi trường La Liga, với phong cách chơi mở và kỹ thuật, có thể cứu vãn phong độ đang lao dốc và mở ra chương mới cho sự nghiệp.

Barcelona vốn đàm phán rất sâu để chiêu mộ Nico Williams, nhưng khi ngôi sao người Tây Ban Nha quyết định gia hạn dài hạn với Athletic Bilbao, gã khổng lồ xứ Catalonia lại phải quay về bàn tính phương án mới. Marca khẳng định Rashford vì thế bất ngờ trở thành mục tiêu tiềm năng.

Vấn đề lớn nhất nằm ở mức lương khổng lồ 300.000 bảng mỗi tuần – con số ngoài khả năng chi trả của một Barca vẫn đang vật lộn tái cơ cấu tài chính. Nếu thật sự muốn cập bến Camp Nou, Rashford chắc chắn sẽ phải chấp nhận giảm lương sâu.

Ngoài Barcelona, Bayern Munich được cho là quan tâm tới Rashford, trong bối cảnh họ khao khát bổ sung một cầu thủ chạy cánh mới. Mục tiêu hàng đầu của “Hùm xám” là Luis Diaz nhưng Liverpool không muốn bán ngôi sao Colombia. Nếu bế tắc, Bayern hoàn toàn có thể chuyển hướng sang Rashford.

Tài năng của Rashford vẫn được đánh giá cao, nhưng MU lúc này đang đứng về phía Amorim. Bất kỳ cầu thủ nào không cho thấy sự cam kết tuyệt đối cũng có thể bị gạt sang một bên. Bằng chứng là "Quỷ đỏ" đã tước áo số 10 của Rashford trao cho Matheus Cunha.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.