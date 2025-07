Alonso chốt tân binh cuối cho Real, MU hưởng lợi

Real Madrid chưa khép lại phiên chợ hè. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Alonso coi Alvaro Carreras - hậu vệ cánh trái đang khoác áo Benfica, như mảnh ghép cuối cùng cho đội hình mùa giải 2025/26.

Đáng chú ý, Alvaro từng thuộc biên chế MU trước khi sang Benfica với giá 5 triệu bảng hồi tháng 5/2024. Khi để anh ra đi, MU cài điều khoản mua lại 15 triệu bảng và điều khoản hưởng 40-50% giá trị bán lại. Nếu Alvaro chuyển sang Real Madrid, "Quỷ đỏ" chắc chắn sẽ có thêm khoản phí "ăn chia" đáng kể.

Đây được xem là nguồn tài chính quý giá giúp HLV Ruben Amorim bổ sung lực lượng, đặc biệt trong bối cảnh MU trải qua một mùa giải thất vọng và không giành được vé dự Champions League.

Alvaro có mùa giải 2024/25 bùng nổ. Anh đá chính 30 trận tại giải VĐQG Bồ Đào Nha, tổng cộng 47 trận trên mọi đấu trường, ghi 4 bàn và kiến tạo 3 lần. Alvaro góp công lớn giúp Benfica giành cúp Quốc gia và á quân giải VĐQG.

Nếu cập bến Bernabeu, Alvaro sẽ cạnh tranh suất đá chính với Fran Garcia, David Alaba và Ferland Mendy ở vị trí hậu vệ trái.

Chiến lược gia 43 tuổi khởi đầu triều đại ở Bernabeu khá ấn tượng, giúp Real thắng 3 trận và hòa 1 sau 4 trận đầu tiên tại FIFA Club World Cup 2025™. CLB giành vé vào tứ kết gặp Dortmund tại sân MetLife (New Jersey) vào rạng sáng 6/7.

Alexander-Arnold và Huijsen đều ra sân 4 trận dưới thời Alonso, còn Mastantuono - ngôi sao trẻ 17 tuổi của River Plate, sẽ chính thức gia nhập Real Madrid vào ngày 14/8, khi đủ 18 tuổi theo luật FIFA.

