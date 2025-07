Elanga mang tiền về cho MU

Newcastle khả năng cao thành công mang Elanga về St James’ Park để tăng chiều sâu hàng công chinh chiến ở Champions League mùa tới. The Athletic khẳng định thỏa thuận cá nhân không phải rào cản lớn và đôi bên chỉ còn một vài bước cuối cùng để chốt hợp đồng với mức giá 55 triệu bảng.

Đáng chú ý, MU được hưởng lợi nhờ điều khoản bán lại thông minh. Khi để Elanga sang Forest, "Quỷ đỏ" lồng ghép điều khoản ăn chia 15% lợi nhuận từ lần bán tiếp theo. Nếu thương vụ chạm mốc 55 triệu bảng, Forest lãi khoảng 40 triệu bảng, đồng nghĩa MU bỏ túi khoảng 6 triệu bảng.

Số tiền này không đủ để họ chiêu mộ một ngôi sao quá chất lượng trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay, nhưng là khoản thu quý giá để MU cân đối sổ sách trong bối cảnh luật Công bằng Tài chính (PSR) ngày càng khắt khe.

Nếu mọi thứ diễn ra đúng tiến độ, Elanga sẽ gia nhập Newcastle ngay trong những ngày đầu của kỳ tập huấn mùa hè, sẵn sàng cùng đội bóng mới hướng tới mùa giải 2025/26 đầy tham vọng.

Elanga rời Old Trafford cách đây chưa đầy 2 năm với giá chỉ 15 triệu bảng. Kể từ khi khoác áo Forest, anh nhanh chóng trở thành trụ cột không thể thay thế và là điểm sáng trong mùa giải Premier League 2024/25. Anh ra sân đủ 38 trận, ghi 6 bàn và có tới 11 pha kiến tạo.

