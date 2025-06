Elanga tăng giá chóng mặt

Theo The Athletic, Forest từ chối ngay lập tức mà không cân nhắc hay phản hồi thêm, bởi họ không có ý định bán chân sút người Thụy Điển trong kỳ chuyển nhượng hè này. Elanga hiện là trụ cột không thể thay thế dưới thời HLV Nuno Espirito Santo.

Mùa trước, anh ra sân đủ 38 trận tại Premier League, ghi 6 bàn và đóng góp 11 kiến tạo. Elanga được Forest chiêu mộ từ MU cách đây 2 năm với mức phí chỉ 15 triệu bảng, nhưng giá trị của anh tăng vọt nhờ phong độ ổn định và khả năng tạo đột biến.

Elanga gắn bó với học viện MU từ năm 12 tuổi, có trận ra mắt đội một năm 2021 và ghi được 4 bàn sau 55 lần ra sân. Nhưng do thiếu cơ hội thi đấu dưới thời Erik ten Hag, anh quyết định ra đi vào hè 2023 để tìm kiếm một chương mới trong sự nghiệp.

Newcastle đang cân nhắc liệu có nên trở lại với một đề nghị tốt hơn hay chuyển hướng sang mục tiêu khác. HLV Eddie Howe rất muốn bổ sung một cầu thủ chạy cánh phải để cạnh tranh vị trí với Jacob Murphy.

Một loạt cái tên khác cũng được Newcastle đưa vào tầm ngắm như Antoine Semenyo (Bournemouth), Mohammed Kudus (West Ham), Johan Bakayoko (PSV) và Karim Adeyemi (Dortmund).

Với suất dự Champions League mùa tới, Newcastle lên kế hoạch bạo chi trong kỳ chuyển nhượng hè. Họ nhận được tín hiệu tích cực từ Brighton về trường hợp của Joao Pedro. Ngoài ra, Newcastle cũng đã bắt đầu đàm phán với Burnley về thủ môn James Trafford.

