Ronaldo hào phóng

Mới đây, cựu thủ môn Kiko Casilla tiết lộ câu chuyện ấm lòng về CR7 trong những ngày còn khoác áo Real Madrid. Theo Casilla, huyền thoại Bồ Đào Nha âm thầm mua tặng iPhone và Apple Watch đời mới nhất cho toàn bộ đồng đội cùng các nhân viên hỗ trợ tại sân Bernabeu - từ bác sĩ vật lý trị liệu, đội ngũ an ninh cho tới các nhân viên hậu cần, khi Real Madrid sang Mỹ du đấu.

"Cristiano là một hiện tượng, một con người tuyệt vời", Casilla nói thêm. "Cristiano sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai, kể cả cầu thủ trẻ nhất từ học viện lên đội một. Anh ấy chưa bao giờ khoe khoang về điều đó, vì anh ấy làm từ tâm, chỉ muốn cảm ơn mọi người. Hãy yêu cầu Ronaldo bất cứ điều gì và anh ấy sẽ cho bạn".

Trong suốt 9 năm khoác áo Real Madrid (2009-2018), Ronaldo ghi dấu ấn không thể phai mờ với 450 bàn thắng và 131 pha kiến tạo sau 438 trận đấu. Anh góp công lớn mang về cho "Los Blancos" 2 chức vô địch La Liga, 4 Cúp Quốc gia, 4 Champions League và 3 FIFA Club World Cup, qua đó khẳng định vị thế một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Kiko Casilla cũng tiết lộ về tinh thần đồng đội đáng quý của CR7: "Khi Zidane trở thành HLV trưởng, với uy tín và tầm ảnh hưởng lớn như vậy, Ronaldo và Benzema đứng ra gánh vác để không làm ông ấy thất vọng".

Sau khi chia tay Real Madrid, Ronaldo sang Juventus rồi trở lại Manchester United trong giai đoạn đầy sóng gió năm 2021. Hiện tại, siêu sao 39 tuổi thi đấu cho Al-Nassr tại Saudi Pro League, với bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới, dự kiến sẽ kéo dài cho đến khi anh bước sang tuổi 42.

