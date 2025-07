Hình ảnh mới nhất của Ronaldo

Siêu sao người Bồ Đào Nha dành thời gian bên gia đình để nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng, chỉ ít ngày sau khi gia hạn hợp đồng thêm 2 năm với Al Nassr.

Cuối tuần trước, Ronaldo quyết định không tham dự tang lễ của Diogo Jota với lý do cá nhân. Sự vắng mặt của CR7 tại tang lễ của Jota gây tranh cãi trong dư luận.

Theo Record, quyết định này phần nào xuất phát từ nỗi đau cá nhân mà Ronaldo từng trải qua khi cha anh, ông Jose Diniz Aveiro, qua đời năm 2005, khi CR7 mới 20 tuổi. Thời điểm đó, tang lễ của cha anh đã bị biến thành "sân khấu" cho báo chí và những người hiếu kỳ.

Ronaldo dự kiến trở lại trong chuyến tập huấn tiền mùa giải cùng Al Nassr trong những ngày tới. Siêu sao người Bồ Đào Nha đặt mục tiêu cạnh tranh mọi danh hiệu cùng Al Nassr, đồng thời tiến sát cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp.

Tại Al Nassr, CR7 đã ghi 99 bàn và có 19 kiến tạo sau 111 trận, đạt hiệu suất 0,89 bàn/trận. Đây cũng là thành tích tốt nhất của anh kể từ khi rời Real Madrid. Theo tính toán, nếu duy trì phong độ và thể trạng ổn định như hiện tại, Ronaldo có thể chạm mốc 1.000 bàn vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027.

