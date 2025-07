Inter Miami săn đón đồng đội thân thiết của Messi

Theo ESPN, Jorge Mas, đồng sở hữu của Inter Miami, đã đáp chuyến bay tới Madrid để khởi động cuộc thương thảo giữa hai bên, với hy vọng đưa De Paul về thi đấu tại MLS.

Atletico Madrid cũng sẵn sàng để De Paul ra đi trong mùa hè này nếu tiền vệ người Argentina từ chối gia hạn hợp đồng trong vài tuần tới. Tuy nhiên, HLV Diego Simeone lại phản đối việc De Paul rời đi, bởi ông coi anh là một cầu thủ quan trọng trong đội hình.

De Paul năm nay 31 tuổi, còn 1 năm hợp đồng với Atletico. Đội bóng La Liga muốn tránh mất cầu thủ này vào tháng 6/2026. AS cho biết Atletico ra giá 15 triệu euro nếu De Paul rời đi trong hè này.

Inter Miami nhận thức rằng việc có Lionel Messi trong đội sẽ là một yếu tố để thuyết phục De Paul gia nhập CLB trong mùa hè này. Cả hai là đồng đội thân thiết ở đội tuyển Argentina trong nhiều năm qua.

Nhưng để hoàn tất thương vụ này, Inter Miami có thể phải chia tay một trong ba vị trí cầu thủ Đặc biệt (Designated Player) là Messi, Jordi Alba và Sergio Busquets.

Alba vừa mới gia hạn hợp đồng với CLB đến hết mùa giải MLS 2027, còn Messi và Busquets sẽ hết hợp đồng vào tháng 12 tới.

ESPN cũng cho biết các cuộc đàm phán hợp đồng giữa Messi và Inter Miami vẫn đang diễn ra. Cả hai bên đều muốn tiếp tục gia hạn sau năm 2025. Động thái này khiến tương lai của Busquets bị nghi ngờ.

