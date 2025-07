Kỳ nghỉ hè đắt đỏ của Ronaldo

Theo beIN Sports, cặp đôi nổi tiếng lựa chọn một siêu du thuyền Azimut Grande 27 Metri trị giá hơn 6 triệu euro để có một kỳ nghỉ trọn vẹn. Siêu du thuyền dài 27 m này được mô tả là "biệt thự giữ biển", khi trang bị đầy đủ tiện nghi, bao gồm bồn jacuzzi, phòng tập gym và nhiều nội thất đắt đỏ.

Trên mạng xã hội, Georgina thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc thư giãn cùng Ronaldo. Những bức ảnh cả hai ngâm mình trong bồn jacuzzi cho đến những khoảnh khắc lãng mạn bên biển cả thu hút nhiều lượt tương tác.

Một trong những bức ảnh gây sốt nhất là hình ảnh Ronaldo ôm chặt bạn gái trong khi cô diện bikini đỏ, kèm theo một chiếc vòng cổ kim cương lấp lánh.

Ngoài việc nghỉ dưỡng trên du thuyền, cặp đôi còn lưu trú tại Torre del Sol, một biệt thự rất lớn với 29 phòng và hồ bơi vô cực. Tại đây, họ đã có những khoảng thời gian thư giãn bên nhau, cùng tập luyện thể thao và thực hiện nhiều buổi chụp hình, tạo ra hàng triệu lượt tương tác trên mạng xã hội.

Marca cho biết Ronaldo có thể chi ra đến gần 30 triệu euro để có trải nghiệm nghỉ dưỡng dài ngày tại Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, kỳ nghỉ của Ronaldo vướng những ý kiến trái chiều, khi CR7 bị chỉ trích vì vắng mặt tại tang lễ của cựu đồng đội Diogo Jota. Một số phương tiện truyền thông cho rằng đây là quyết định cá nhân của cầu thủ nhằm tránh thu hút sự chú ý của giới truyền thông trong thời điểm nhạy cảm này.

Ronaldo vừa gia hạn với Al Nassr thêm 2 năm hồi cuối tháng 6. Mục tiêu của CR7 là cạnh tranh các danh hiệu và chinh phục cột mốc 1.000 bàn thắng.

