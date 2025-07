Gerrard giàu lên khi giải nghệ

Huyền thoại Liverpool thành lập công ty Steven Gerrard Promotions khi còn thi đấu để quản lý thu nhập ngoài sân cỏ, bao gồm các hợp đồng tài trợ. Số liệu mới nhất cho thấy Gerrard tiếp tục kiếm bộn tiền, hơn 8 năm sau khi giã từ sự nghiệp cầu thủ.

Các báo cáo tài chính tại Companies House chỉ rõ công ty của Gerrard hiện sở hữu khối tài sản lên đến gần 10 triệu bảng. Ngoài ra, công ty còn ghi nhận lợi nhuận 1,5 triệu bảng trong năm tài chính vừa qua.

Đặc biệt, giá trị công ty của Gerrard tăng trưởng thêm 800.000 bảng chỉ trong một năm. Đây là sự tăng trưởng ấn tượng, chứng tỏ Gerrard tiếp tục gặt hái thành công trong việc quản lý các nguồn thu ngoài sân cỏ, bao gồm các hợp đồng tài trợ và các hoạt động kinh doanh khác.

Gerrard là thư ký và đồng giám đốc của công ty cùng với người anh trai Paul. Ngoài công ty riêng, Gerrard còn điều hành thương hiệu thời trang SSG Apparel và quảng bá nhiều sản phẩm trên mạng xã hội, từ thời trang đến nến thơm. Các ghi chép tài chính cũng tiết lộ Gerrard đóng góp hơn 40.000 bảng cho các tổ chức từ thiện trong 3 năm qua thông qua quỹ của mình.

Sau khi giải nghệ, Gerrard dẫn dắt Rangers từ tháng 6/2018, giúp đội bóng giành chức vô địch Scottish Premiership đầu tiên sau một thập kỷ vào năm 2021, trước khi gia nhập Aston Villa. Tuy nhiên, ông bị Aston Villa sa thải vào tháng 10/2022 vì chuỗi thành tích kém cỏi.

Sau thời gian ngắn làm việc tại Saudi Arabia, Gerrard được đồn đoán trở lại Scotland vào đầu năm nay, nhưng cuối cùng, Rangers chọn Russell Martin làm huấn luyện viên mới của đội.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.