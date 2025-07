Ronaldo: 'Messi tạo ra điều kỳ diệu khi chạm bóng'

Theo "Người ngoài hành tinh" Ronaldo, HLV Lionel Scaloni của tuyển Argentina đã xây dựng một tập thể thi đấu với quyết tâm và sự cam kết cao, luôn hỗ trợ lẫn nhau, cùng với khả năng chịu đựng sức ép trong những tình huống khó khăn.

“Đội tuyển Argentina rất mạnh. Scaloni tạo ra một đội hình biết cách chơi bóng thông minh và luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau. Và rõ ràng, việc có Lionel Messi trong đội hình tạo ra sự khác biệt rất lớn so với các đội bóng khác", Bolavip dẫn lại phát biểu của Ronaldo hôm 12/7.

Huyền thoại bóng đá Brazil theo dõi Messi thi đấu tại các trận đấu FIFA Club World Cup 2025 và nhận thấy rằng ngôi sao này vẫn còn nhiều điều để cống hiến.

“Mỗi khi Leo chạm bóng, những điều kỳ diệu luôn xảy ra. Cậu ấy luôn đọc trận đấu rất tốt và biết cách thực hiện những pha bóng hợp lý. Nếu mất bóng, Messi sẽ nỗ lực để giành lại", Ronaldo nhận xét.

Siêu sao bóng đá Brazil một thời cũng kỳ vọng Messi sẽ góp mặt tại World Cup 2026 cùng tuyển Argentina, đồng thời chuẩn bị thể lực tốt khi bước vào giải đấu lớn nhất hành tinh này.

Những đánh giá của Ronaldo không chỉ khẳng định tài năng của Messi mà còn chỉ ra sự phát triển vượt bậc của đội tuyển Argentina trong thời gian qua. Với đội hình đồng đều và sự dẫn dắt của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, Argentina được kỳ vọng sẽ bảo vệ cúp vàng World Cup.

