Con trai Ancelotti ra mắt ngoạn mục cùng Botafogo

Dưới ánh đèn sân cỏ Rio de Janeiro hôm 13/7, Davide không có tên trên giấy tờ. Ông chỉ xuất hiện trên băng ghế huấn luyện với danh nghĩa “trợ lý HLV thủ môn”. Nhưng ai cũng biết, chính con trai HLV lừng danh Carlo Ancelotti mới là người cầm trịch thực sự trong trận đấu này.

Do chưa hoàn tất thủ tục cấp phép từ Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF), Botafogo buộc phải tìm kẽ hở trong quy định để “hợp pháp hóa” sự hiện diện của HLV người Italy. Claudio Caçapa - HLV tạm quyền - là người đứng tên chính thức, đồng thời chịu trách nhiệm phát biểu trước truyền thông sau trận. Tuy nhiên, điều này chỉ còn mang tính hình thức. Trên sân, Davide là người trực tiếp chỉ đạo toàn bộ chiến thuật.

Davide không giấu giếm sự nghiêm túc trong công việc. Suốt 90 phút, ông liên tục theo dõi máy tính bảng, ghi chú tỉ mỉ, di chuyển không ngừng và trao đổi sát sao với các cộng sự. Sự chủ động và chuyên nghiệp ấy đã mang về kết quả xứng đáng: chiến thắng 2-0 cho Botafogo, với các pha lập công của Arthur Cabral và Nathan - người ghi bàn sau một pha phối hợp mẫu mực của toàn đội.

Dù kiểm soát bóng ít hơn, Botafogo lại cho thấy sự hiệu quả tối đa trong cách tiếp cận trận đấu. Vasco da Gama áp đảo về thời lượng cầm bóng, nhưng lại không thể tạo ra đột phá rõ rệt. Trong khi đó, các đòn phản công sắc lẹm của Botafogo liên tục đặt khung thành đối thủ vào tình trạng báo động - và họ hoàn toàn có thể thắng đậm hơn nếu tận dụng tốt hơn các cơ hội.

Chiến thắng trong thầm lặng này không chỉ là lời khẳng định năng lực của Davide, mà còn là bước chạy đà hoàn hảo trước khi ông chính thức ra mắt trên cương vị HLV trưởng vào thứ tư tới, trong trận gặp Vitoria. Dù còn nhiều điều cần cải thiện, đặc biệt là khả năng kiểm soát thế trận và chuyển trạng thái, Botafogo dưới thời Ancelotti Jr. đã cho thấy một bộ mặt chắc chắn, tổ chức tốt và cực kỳ nguy hiểm trong các tình huống chuyển đổi.

Cái tên Davide Ancelotti có thể chưa hiện diện trên bảng thống kê chính thức, nhưng dấu ấn chiến thuật mà ông để lại thì đã quá rõ ràng. Và nếu đây chỉ là màn dạo đầu, người hâm mộ Botafogo có lý do để kỳ vọng vào một chương mới đầy hứa hẹn dưới tay vị HLV trẻ tuổi mang dòng máu Ancelotti.

