Akira Phan thông báo cưới

Giọng ca "Mùa đông không lạnh" cho biết tổ chức lễ ăn hỏi vào 2/5. Vợ của anh là Phương Maika, không hoạt động trong lĩnh vực giải trí.

Trên trang cá nhân, Akira Phan thông báo tổ chức hôn lễ với bạn gái Phương Maika. Lễ ăn hỏi của cặp đôi diễn ra vào ngày 2/5 tại TP.HCM. Theo nam ca sĩ, lễ cưới dự kiến vào tháng 9.

"Em khiến anh hiểu rằng, trưởng thành không phải là đi thật xa một mình, mà là tìm được một người để cùng đi thật lâu. Và cũng là lần đầu tiên, anh nhận ra mình muốn sống có trách nhiệm hơn - không chỉ cho riêng mình, mà còn cho một người khác. Cảm ơn em, vì đã đến, để anh hiểu rằng hạnh phúc không nằm ở những điều xa xôi, mà là có một người để cùng nhau vun đắp mỗi ngày. Cảm ơn em, vì đã đến để cùng anh viết tiếp chương hạnh phúc nhất cuộc đời", nam ca sĩ chia sẻ.

Hình ảnh Akira Phan bên bạn đời. Ảnh: FBNV.

Những ngày qua, giọng ca Mùa đông không lạnh chia sẻ nhiều khoảnh khắc cùng bạn gái tất bật chuẩn bị cho hôn lễ. Cả hai cùng nhau thử hỷ phục, trang trí không gian với nhiều hoa tươi...

Nhiều đồng nghiệp, khán giả bày tỏ bất ngờ và gửi lời chúc phúc đôi uyên ương.

Trước đó, cặp đôi công khai chia sẻ những khoảnh khắc hẹn hò tình tứ trên mạng xã hội. Cả hai thường xuyên đi du lịch, nghỉ dưỡng hay dự sự kiện cùng nhau.

Akira Phan tên thật là Phan Võ Thanh Hùng, sinh năm 1985. Anh nổi tiếng vào cuối thập niên 2000 với nhiều bản hit như Mùa đông không lạnh, Đứng dậy vươn vai, Lời nguyền, Thiên đường thứ hai, Giây phút êm đềm… Cuối năm 2019, Akira Phan gây xôn xao khi công khai chi hàng trăm triệu đồng phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi ngoại hình, lấy lại vóc dáng cân đối.