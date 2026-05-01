Britney Spears lộ diện sau cai nghiện

Công chúa nhạc pop lần đầu được bắt gặp xuất hiện tại Los Angeles, sau khi hoàn thành quá trình cai nghiện.

Trong những bức ảnh do Page Six thu thập được hôm 30/4 (giờ Mỹ), ngôi sao âm nhạc ngồi ở ghế phụ một chiếc Mercedes Benz G-Wagon màu đen, gác chân lên taplo. Cô đeo kính râm và để tóc xõa tự nhiên, được tài xế chở đi quanh khu vực Westlake Village và Calabasas.

Hình ảnh mới của Britney. Ảnh: Backgrid.

Một nguồn tin thân cận với Spears chia sẻ rằng nữ ca sĩ đang rất tích cực sau khi rời trung tâm cai nghiện vào tối 29/4.

“Cô ấy khỏe mạnh, vui vẻ, cảm thấy rất tích cực và háo hức bắt đầu lại từ đầu. Việc cai nghiện là cơ hội tuyệt vời để cô ấy lấy lại cân bằng. Britney đang hướng tới một tương lai tươi sáng”, người này nói.

Theo Page Six, các công tố viên tại Ventura County đã truy tố Spears với tội nhẹ liên quan đến việc lái xe dưới ảnh hưởng của ma túy và rượu. Ca sĩ sẽ ra hầu tòa vào ngày 4/5 tới.

Trước đó, Britney Spears bị bắt giữ sau khi nhà chức trách phát hiện cô lái xe lạng lách giữa các làn đường. Họ phát hiện một chất không rõ trong xe của cô tại thời điểm bắt giữ, và cáo buộc cô lái xe trong tình trạng không tỉnh táo.

Britney bị cảnh sát bắt giữ hôm 4/3 vì lái xe trong tình trạng không tỉnh táo. Ảnh: IGNV.

Brit Spears đã tự nguyện vào trung tâm cai nghiện ngày 12/4 vì vấn đề lạm dụng chất kích thích.

“Đây là lựa chọn của chính cô ấy. Britney đặt sức khỏe tinh thần lên hàng đầu và dành thời gian cho bản thân để tập trung vào những điều quan trọng với cô ấy. Cô ấy cam kết cải thiện sức khỏe của mình. Đây là điều cô ấy thực sự muốn làm cho chính mình và hoàn toàn là quyết định do cô tự đưa ra”, một nguồn tin chia sẻ vào thời điểm đó.