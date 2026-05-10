AI không đáng sợ bằng chậm thích ứng

  • Chủ nhật, 10/5/2026 19:21 (GMT+7)
AI đang tái định hình thị trường lao động. Muốn không bị đào thải, mỗi cá nhân cần sớm nâng cấp kỹ năng thích ứng và tư duy linh hoạt.

Trước đây, nhiều người chỉ cần học giỏi, có tấm bằng thuộc trường “top” và một công việc ổn định là đủ để yên tâm về tương lai. Nhưng thị trường lao động hiện tại đang chứng minh điều ngược lại.

Doanh nghiệp cắt giảm nhân sự. AI xử lý hàng loạt công việc từng cần con người. Những vị trí tưởng chừng an toàn bỗng trở nên mong manh chỉ sau một email thông báo tái cấu trúc hoặc một cuộc họp ngắn ngủi, khiến không ít người buộc phải đối diện câu hỏi đáng sợ: Nếu công việc hiện tại biến mất, mình còn gì?

Câu trả lời nằm ở khả năng thích ứng.

Đây không phải kiểu sống “thuận theo hoàn cảnh” hay liên tục thay đổi bản thân để làm hài lòng người khác. Thích ứng là khả năng học nhanh, thay đổi nhanh và giữ bản thân đủ linh hoạt trước những biến động không thể đoán trước. Muốn làm được điều đó, chúng ta cần trang bị những kỹ năng nền tảng thay vì chỉ chạy theo các xu hướng nghề nghiệp ngắn hạn.

Giao tiếp tốt để không tự đánh mất cơ hội: Rất nhiều người có năng lực nhưng mãi không được ghi nhận vì không biết diễn đạt ý tưởng, xây dựng mối quan hệ hay tạo thiện cảm trong công việc. Một email thiếu tinh tế, một cuộc trò chuyện vụng về đôi khi đủ khiến cơ hội vuột mất. Đó cũng là lý do Đắc nhân tâm không phải ngẫu nhiên trở thành cuốn sách kinh điển suốt nhiều thập kỷ. Trong thời đại AI, kỹ năng kết nối con người lại càng trở nên đắt giá.

Tương tác tốt để không kiệt sức vì công việc: Không ít người trẻ nghỉ việc không phải vì lương thấp mà vì cảm giác ngột ngạt nơi công sở. Đi làm không chỉ là hoàn thành KPI, mà còn là bài toán ứng xử với con người và cảm xúc mỗi ngày. Nếu không biết cách tạo ra năng lượng tích cực cho bản thân, bạn rất dễ rơi vào trạng thái chán việc dù công việc đó từng là mơ ước. Vui với việc mình làm mang đến góc nhìn thực tế về cách duy trì động lực trong môi trường nhiều áp lực.

Giải quyết vấn đề để trở thành người không dễ bị thay thế: Doanh nghiệp không cần thêm người chỉ biết báo cáo vấn đề. Họ cần người đưa ra giải pháp. Người thông minh giải quyết vấn đề như thế nào? giúp độc giả rèn luyện tư duy xử lý vấn đề rõ ràng, logic và hiệu quả hơn.

Dám nghĩ lại để không bị mắc kẹt: Thế giới thay đổi liên tục, nhưng nhiều người vẫn bám vào cách làm cũ vì sợ bắt đầu lại. Qua cuốn sách Dám nghĩ lại, Adam Grant mang đến lời nhắc nhở sâu sắc rằng: đôi khi muốn đi xa hơn, bạn phải dám từ bỏ những niềm tin đã lỗi thời.

Làm việc nhóm để không trở thành “người giỏi nhưng khó hợp tác”: Tài năng cá nhân rất quan trọng, nhưng doanh nghiệp luôn đánh giá cao những người biết phối hợp hiệu quả. 5 điểm chết trong teamwork là cuốn sách đáng đọc nếu bạn muốn phát triển trong môi trường tập thể.

Biết tổ chức cuộc đời để không luôn sống trong hoang mang: Sự nghiệp hỗn loạn thường bắt đầu từ việc thiếu định hướng cá nhân. Thiết kế một cuộc đời đáng sống giúp bạn xây dựng lộ trình phù hợp thay vì sống theo kỳ vọng của người khác.

Lam Anh

chậm thích ứng AI tư duy khả năng thích ứng

