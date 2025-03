Ai dám gạch tên Ronaldo?

Ronaldo có 217 lần khoác áo đội tuyển và ghi 135 bàn thắng, xô đổ mọi kỷ lục ở cấp độ quốc tế. Và với phong độ ấn tượng tại Al Nassr, CR7 hoàn toàn có thể kéo dài sự nghiệp thi đấu quốc tế ít nhất đến World Cup 2026.

Câu hỏi đặt ra là khi nào Ronaldo dừng lại? Và ai đủ dũng khí để nói với huyền thoại này rằng thời gian của anh đã hết?

Cựu danh thủ người Anh Chris Waddle, từng thi đấu đến tận những năm 40 tuổi, tin rằng Ronaldo vẫn có giá trị to lớn với đội tuyển. Waddle khẳng định: "Tình huống rất khó xử, đặc biệt với HLV Roberto Martinez. Ronaldo là huyền thoại, cầu thủ vĩ đại. Nếu Ronaldo vẫn chơi tốt hơn những người xếp sau, vẫn là lựa chọn tốt nhất trên hàng công, thì cứ để cậu ấy thi đấu".

Waddle cũng nhấn mạnh thực tế rằng Bồ Đào Nha chưa bao giờ sản sinh ra một tiền đạo cắm thực sự xuất sắc. Dù sở hữu nhiều tiền vệ tài năng và hàng thủ chắc chắn, vị trí số 9 của họ luôn là vấn đề lớn. Và khi chưa có một trung phong nổi bật, Ronaldo vẫn là phương án khả dĩ nhất.

Với cá tính mạnh mẽ và niềm đam mê chơi bóng bất tận, Ronaldo có thể sẽ là người tự quyết định ngày chia tay đội tuyển, chứ không phải HLV Martinez. Waddle cho rằng đó chính là điều khiến các HLV phải đau đầu.

"Bởi vì Ronaldo là một huyền thoại, không ai dám nói với cậu ấy rằng 'tôi sẽ không chọn anh nữa'. Họ lo lắng rằng việc loại bỏ một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử sẽ gây ra phản ứng tiêu cực", Waddle kết lại.

Hơn ai hết, CR7 không chỉ muốn thi đấu mà còn phá thêm kỷ lục. Anh đặt mục tiêu ghi 1.000 bàn trong sự nghiệp và tiếp tục nâng cao số lần ra sân cho đội tuyển. Khi Bồ Đào Nha đối đầu Đan Mạch ở tứ kết Nations League 2025 trong tháng này, Ronaldo gần như chắc chắn sẽ tiếp tục đeo băng đội trưởng, trở thành nguồn cảm hứng cho cả đội.

"Cựu tiền đạo MU không giống những cầu thủ bình thường. Khi người khác nghỉ hưu, anh vẫn cháy hết mình trên sân cỏ. Khi nhiều người nghĩ Ronaldo nên dừng lại, anh chứng minh điều ngược lại", Goal nhận định.

Dù sớm hay muộn, Bồ Đào Nha cũng phải tìm người kế vị CR7. Nhưng chừng nào chưa có ai đủ sức thay thế, Ronaldo sẽ là huyền thoại bất tử của đội tuyển. Và có lẽ, chính anh là người tự quyết định khi nào cuộc hành trình kết thúc.

Thời gian có thể khiến các cầu thủ khác sa sút, nhưng với Ronaldo, đó chỉ là thử thách khác để chinh phục. Khi chưa cầu thủ nào đủ sức thay thế, ai có thể dám gạch tên Ronaldo?

