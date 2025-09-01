Ai cứu phim về nữ đầu bếp 'đạp gió rẽ sóng'

"Bon Appetit, Your Majesty" đánh dấu màn tái xuất của YoonA (SNSD) trên màn ảnh nhỏ. Bộ phim được chú ý qua những món ăn hấp dẫn, tương tác giữa hai nhân vật chính.

Xuyên không pha trộn hài hước, lãng mạn không còn là chủ đề mới mẻ với phim truyền hình Hàn Quốc. Song, Bon Appetit, Your Majesty (tựa Việt: Ngự trù của bạo chúa) mê hoặc khán giả bằng con đường ẩm thực cùng chuyện tình ở triều đại Joseon. Nói cách khác, bộ phim là màn khiêu vũ giữa hiện tại và quá khứ.

Đáng chú ý, YoonA đảm nhận vai diễn chính vừa là điểm nhấn, vừa là vết gợn trong lần tái xuất màn ảnh nhỏ. Nhân vật của nữ thần tượng siêu phàm đến mức khuất phục tên bạo chúa, thay đổi lịch sử.

Siêu đầu bếp đối đầu bạo chúa máu mặt

Bon Appetit, Your Majesty khởi đầu bằng tình tiết phá vỡ “bức tường thứ 4”, kể lại hành trình xuyên không của Yeon Ji Young (YoonA) - nữ đầu bếp 3 sao Michelin.

Trong cuộc thi tìm ra đầu bếp số một thế giới, Ji Young tập trung cao độ với chủ đề yến tiệc cho nhà vua. Sát giờ ra món thì bếp hỏng, cô nàng thể hiện bản lĩnh tay nghề, vận dụng kiến thức ẩm thực dày dặn kết hợp kỹ thuật điêu luyện để cho ra món ăn thượng hạng. Đương nhiên, chiến thắng thuộc về nữ đầu bếp tới từ xứ sở kim chi.

Trên chuyến bay trở về nhà, Ji Young lật mở cuốn sách cổ, đọc câu thần chú giữa thời điểm nhật thực diễn ra. Một đường hầm ma thuật hiện ra cuốn cô nàng trở về quá khứ. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Ji Young chạm mặt Yu Heon (Lee Chae Min) - tên bạo chúa khét tiếng đồng thời là người sành ăn nhất trong triều đại Joseon.

YoonA trong vai nữ đầu bếp cá tính, dám đối đầu bạo chúa thời Joseon.

Bất đồng cả về nhận thức lẫn ngôn ngữ, Ji Young và Yu Heon nhanh chóng xảy ra cãi vã. Lợi dụng sơ hở, một tên thích khách bất ngờ tấn công khiến cả hai ngã xuống vách đá. Tỉnh dậy, cô khống chế và áp giải anh để tìm đường ra, trời chập tối cũng là lúc hai người dừng chân ở ngôi làng bỏ hoang.

Ở một diễn biến khác, hoàng cung xôn xao việc nhà vua bỏ bê triều chính, lễ nghi truyền thống để ham vui săn bắn mà chưa trở về. Thông tin này khiến đám phản thần thích thú, song họ vẫn án binh, bất động bởi thời cơ chưa tới. Bằng hận thù và cám dỗ, họ thao túng vị vua trẻ, để anh dần đánh mất hình tượng uy nghiêm, quyền lực trong mắt dân chúng.

Trở lại căn nhà lụp xụp, nữ đầu bếp kết thân với một người dân trong làng, cùng nhau nấu món bibimbap (cơm trộn). Hương vị có phần lạ lùng vẫn chinh phục khiến Yu Heon rơi nước mắt. Thế nhưng, họ bất ngờ bị chia tách khi Ji Young bị bắt đi còn Yu Heon được giải cứu.

Cả hai hội ngộ tại nhà một quan thần, nơi cô khiến anh nức lòng vì món thịt bò bằng phương pháp nấu chậm (sous vide) kết hợp gia vị bản địa. Quyết định táo bạo là khi Yu Heon buông bỏ thú vui sắc đẹp, đưa Ji Young về làm đầu bếp cho riêng mình.

Chemistry cứu phim

Chỉ sau 2 tập, Bon Appetit, Your Majesty dễ dàng chiếm ngôi đầu bảng ở Việt Nam, top 10 tại 50 quốc gia khác trên nền tảng Netflix. Công thức làm ra món ăn tinh thần cuốn hút là chemistry giữa Ji Young và Yu Heon.

Trong phim, Ji Young là một cô gái thông minh, nhanh nhẹn nhưng cũng đầy cá tính, quyết đoán. Điều này được khắc họa qua những lần thử thách nấu nướng. Mỗi khi trổ tài, cô luôn phải đối diện với đề bài hóc búa, thời gian hạn hẹp và áp lực tinh thần. Không nao núng, không sợ hãi, niềm đam mê ẩm thực giúp nữ đầu bếp “đạp gió rẽ sóng”, thậm chí đánh bại nhà vua hung tàn.

Một chín, một mười, Yu Heon được xây dựng với hình ảnh tên bạo chúa ngạo mạn, ái kỷ. Gai góc bên ngoài, bên trong yếu mềm tới từ nỗi đau mất người thân. Cho tới khi, Yu Heon bị hấp dẫn bởi Ji Young, một người phụ nữ ân cần chăm sóc, mang đến nhiều hương vị mới lạ mà vị vua trẻ chưa từng trải qua.

Như nhiều bộ phim truyền hình Hàn Quốc, Ji Young và Yu Heon khởi đầu bằng mâu thuẫn. Để rồi những màn ăn miếng, trả miếng giữa họ khiến người xem thích thú. Một người là đầu bếp giỏi, một người biết thưởng thức, Bon Appetit, Your Majesty tạo nên cặp nhân vật thú vị.

Chemistry giữa hai nhân vật chính thu hút người xem.

Tách riêng diễn xuất, Lee Chae Min xứng đáng nhận lời khen với màn thể hiện tròn vai, nhất là khi tham gia bộ phim vào phút chót, thay cho Park Sung Hoon. Với YoonA, cô nỗ lực khắc họa nhân vật như thoại tự nhiên tiếng Anh, Pháp hay khéo léo phô diễn kỹ năng nấu nướng.

Song, nữ diễn viên để lại vết gợn đáng tiếc với lối diễn hài gượng gạo, làm lố biểu cảm trong nhiều phân cảnh. Điều này mở ra cuộc tranh luận giữa khán giả. Một số người chê bai lối diễn xuất thiếu tự nhiên, số khác bênh vực cô khi cho rằng những khoảnh khắc này không ảnh hưởng tới bộ phim.

Như đã đề cập, Bon Appetit, Your Majesty mang đến sự quen thuộc với chủ đề xuyên không, quảng bá văn hóa. Những khung hình cận cảnh nhân vật chế biến nguyên liệu đầy tính nghệ thuật, đạt hiệu quả thị giác. Ngoài ra, văn hóa được lồng ghép khéo léo, linh hoạt từ ẩm thực tới trang phục, dụng cụ, quy định hoàng tộc.

Qua phân cảnh cuối tập 2, Bon Appetit, Your Majesty tiếp tục chiêu đãi người xem hàng loạt món ăn thơm ngon, bắt mắt trong những tập sắp tới. Đan xen là tuyến tình cảm giữa Ji Young và Yu Heon, cuộc chiến hậu cung cũng như các phe phái quan thần.