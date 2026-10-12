Ai chi 100.000 đồng uống một ly cà phê?

Người trẻ không ngại bỏ ra 100.000 đồng cho một ly cà phê với mục đích tận hưởng. Với các chủ quán, mức giá này là cách định vị phân khúc và tệp khách mục tiêu.

Ở các thương hiệu như Starbucks hay % Arabica, giá đồ uống trải dài 90.000-125.000 đồng/ly. THAIYEN CAFE đặt mức giá 99.000 đồng cho một số sản phẩm size L, trong khi tại Maison Marou, hầu hết đồ uống trong menu đều trên 100.000 đồng.

Ở TP.HCM, một số quán đơn lẻ cũng đầu tư vào không gian để nâng giá mỗi ly và bán trải nghiệm, như Vườn Cổ Thụ Cafe có giá 90.000 đồng, Thong Thả Cà Phê có giá 100.000 đồng, ThisThat có giá 69.000-119.000 đồng.

Trước đây, mức giá 50.000-70.000 đồng được chứng kiến tại nhiều quán cà phê. Giờ đây, khoảng giá 70.000-100.000 trở nên quen thuộc hơn với một bộ phận khách hàng, đặc biệt là ở những đô thị lớn.